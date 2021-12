A Cinquefrondi aiuto concreto alle famiglie in difficoltà

Impegnarsi per la propria comunità è un dovere al quale l’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi adempie, da sempre, con volontà e dedizione.

Quando si parla della vita dei nostri cittadini non esistono scuse, ma solo incessante lavoro per permettere a tutti di avere pari opportunità all’interno della nostra realtà.

Siamo consapevoli delle grandi difficoltà affrontate negli ultimi anni, anche in seguito all’emergenza sanitaria, ed è proprio questo che, per noi non esiste ad oggi altra risposta che non sia l’azione concreta.

Vogliamo agire praticamente proponendo un sostegno alle famiglie tramite una riduzione delle bollette dell’acqua, che va a sommarsi alle altre agevolazioni proposte dalla nostra Amministrazione in questo periodo. Come la riduzione della tari per i commercianti che hanno subito danni dovuti al Covid, la restituzione della tari con Remunero e altre misure a sostegno delle famiglie che saranno presentate nei prossimi giorni.

Vogliamo creare e far parte, come esseri umani, di un ambiente che soddisfi i bisogni sociali fondamentali della popolazione, tra cui quello di appartenenza, sicurezza, sostegno, tutti fattori che consentano di allontanare la solitudine e la distanza che purtroppo la pandemia ha reso pane quotidiano.

Tutte le informazioni e le istanze per ottenere gli aiuti si possono scaricare dal sito istituzionale www.comune.cinquefrondi.rc.it oppure recandosi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cinquefrondi.

A Cinquefrondi nessuno deve restare indietro e tutti devono avere pari diritti!

Il Sindaco

Michele Conia

L’Assessora alla Solidarietà Sociale

Roberta Manfrida