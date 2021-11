Villa San Giovanni – Dal 22 novembre i nuovi corsi a cura dell’Associazione Culturale Teatro Primo

Da lunedì 22 novembre i nuovi corsi a cura dell’Associazione Culturale Teatro Primo, da 13 anni consolidata realtà e punto di riferimento per giovani e adulti che intendono esplorare il mondo della recitazione, attraverso l’uso della voce, dell’espressione corporea, della dizione e della messa in scena.

Il Teatro Primo, cui si dedicano con passione i direttori artistici Silvana Luppino e Christian Maria Parisi, vanta una pluriennale esperienza maturata durante l’attività didattica alle scuole elementari, medie e, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, superiori. Sono stati rilasciati anche crediti, alla fine di tirocini formativi, a studenti universitari. Si sono altresì promosse iniziative volte all’integrazione sociale dei ragazzi con disabilità.

In ambito artistico, sono ormai numerose le produzioni e da anni gli spettacoli della compagnia calcano i palcoscenici di tutta Italia. Anche quest’anno, inoltre, Teatro Primo organizza una pregiata rassegna di drammaturgia contemporanea, ospitando compagnie locali e nazionali.

Negli spazi accoglienti di via delle Filande 29, l’offerta formativa e culturale è come sempre diversificata per generi e fasce d’età.

Lunedì 22 novembre alle ore 16:00 partirà il CORSO GIOVANI 11/13 anni, che mira a fornire un ’ occasione di espressione del proprio universo interiore. Il laboratorio aiuta infatti i partecipanti a prendere maggiore coscienza dell’uso del proprio corpo e della propria voce come mezzo di comunicazione. È un primo approccio al mondo del teatro e, come tale, punta sui sentimenti, sull ’ interpretazione, sull ’ improvvisazione e sulla musica. Sperimentazione e divertimento saranno elementi chiave di ogni lezione.

Lunedì 22 novembre alle ore 20:00 inizierà, inoltre, il CORSO ADULTI dai 18 anni in su, volto a potenziare le proprie capacità espressive. Ad esplorare la grammatica del teatro saranno i corsisti che hanno già avuto qualche esperienza e gli altrettanto numerosi “principianti” che al teatro si apprestano per la prima volta. Tramite esercizi teatrali e giochi d ’ improvvisazione, il laboratorio permette ai partecipanti di scoprire ed esplorare le proprie possibilità espressive e la propria capacità di mettersi in relazione e scambio con gli altri.

Martedì 23 novembre alle ore 16:00 sarà la volta del CORSO RAGAZZI 14/18 anni. Scopo precipuo del corpo è stimolare la fantasia e a migliorare la sicurezza in sé stessi. Un laboratorio di avvicinamento al teatro, un modo per vincere la timidezza, acquisire maggiore sicurezza, sperimentare l ’ espressività del proprio corpo e della propria voce. L ’ esperienza teatrale, inoltre, stimola le diverse forme di apprendimento, potenziando e indirizzando energie creative, alimentando al contempo il gusto estetico e artistico.

A tutti coloro i quali fossero interessati sarà permesso di frequentare gratuitamente la prima lezione del corso corrispondente.

Tutti i corsi, si sottolinea, sono organizzati e gestiti nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Info: teatroprimo@gmail.com – teatroprimo.it – tel. 347.6973297