Siderno (RC), incendiati due mezzi del Comune

A Siderno nella notte sono stati incendiati due mezzi del Comune, parcheggiati nel deposito sotto la tribuna centrale dello stadio comunale.

«È ormai evidente che siamo sotto attacco – sostiene il primo cittadino Mariateresa Fragomeni – Un attacco che per la sua continuità, non lascia spazio ad interpretazioni fantasiose o peggio negazioniste, il messaggio è chiaro: vogliono bloccare la democrazia, riportare indietro Siderno. Non passeranno. La nostra risposta sarà nel modo di amministrare, impermeabile ad ogni tentativo di condizionamento, in sintonia con le Istituzioni dello Stato e nell’esclusivo interesse dei cittadini e del bene comune».