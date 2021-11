Sicurezza sul lavoro, firmato Protocollo d’intesa Fondazione Anmil, Città Metropolitana Reggio Calabria

La Fondazione ANMIL Sosteniamoli Subito con il Presidente Nazionale della Fondazione Francesco Costantino e la Città Metropolitana di Reggio Calabria con il Sindaco Giuseppe Falcomatà e il Dirigente del Settore Politiche Sociali Dott. Stefano Catalano hanno sottoscritto oggi un Protocollo d’intesa volto a divulgare iniziative di formazione e informazione sui temi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, cercando di valorizzare all’interno delle strutture metropolitane deputate alla prevenzione nella materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, le competenze maturate dalla Fondazione.

Tra le figure che saranno dedicate a questa opera di sensibilizzazione e di divulgazione dell’importanza della sicurezza sul lavoro, vengono menzionati: il Disability Manager, preposto ad affiancare le aziende per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità; il Testimonal/Formatore della sicurezza, figura chiave nella formazione dei lavoratori e il Promoter Legge 68/99 per il monitoraggio, il tutoraggio, analisi gestionali oltre che azioni formative e di promozione.

L’obiettivo è di collaborare al fine di integrare le rispettive competenze in modo da rendere maggiormente incisiva l’azione di tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, nonché di programmare azioni comuni efficaci per contrastare situazioni di rischio.