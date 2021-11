Regione – Arruzzolo il nuovo capogruppo di Forza Italia

Per decisione unanime dei consiglieri eletti nelle fila di Forza Italia, è stato indicato Giovanni Arruzzolo come nuovo Capogruppo in seno all’appena costituito Consiglio Regionale della Calabria.

“Gianni è senza dubbio alcuno la persona più adatta a ricoprire questo ruolo e che al meglio può rappresentare i valori del nostro Partito, in forza del suo bagaglio politico ultra ventennale e soprattutto dell’ultima prestigiosa e gravosa responsabilità assunta nelle vesti di Presidente subentrato della massima Assise calabrese.

L’On. Arruzzolo ha le qualità umane e l’esperienza per essere figura di riferimento per tutti noi a Palazzo Campanella. Ora più che mai risulta necessario un apporto di sostanza e qualità per sostenere l’arduo lavoro del nuovo Governatore; al contempo, altrettanto necessario è che la politica calabrese riacquisisca credibilità istituzionale davanti ai cittadini. Gianni, con l’umiltà e la serietà che lo contraddistinguono da sempre, è il Capogruppo perfetto per entrambi gli aspetti.

Il suo indiscutibile spirito di servizio sarà il fiore all’occhiello di tutti noi forzisti!”

Roberto Occhiuto

Gianluca Gallo

Katya Gentile

Pasqualina Straface

Giuseppe Mattiani

Michele Comito

Valeria Fedele