Reggio Calabria – XX rassegna del dolce a “Porto Bolaro”

Mancano poche ore per la XX rassegna del dolce che si svolgerà domani a partire dalle ore 15,30 presso il Centro commerciale “Porto Bolaro” di Pellaro.

Soddisfatto per questa sinergia con l’Apar (associazione provinciale pasticcieri artigiani reggini) l’imprenditore Pino Falduto che, insieme a tutti i pasticcieri reggini e della provincia, capitanati dal presidente dell’associazione Antonello Fragomeni, sono pronti ad accogliere i visitatori e amanti del cioccolato.

Durante la kermesse, vi saranno oltre alla degustazione gratuita di prodotti artigianali natalizi, l’allestimento di stand dove sarà fatta la lavorazione del cioccolato in diretta, il concorso “Torta al cioccolato e i suoi abbinamenti” e l’incontro con la nutrizionista Hilary Di Sibio sui benefici del cioccolato.

“È un appuntamento da non perdere, un’occasione per stare insieme rispettando ovviamente, tutte le normative anti Covid19 e degustare dei buoni prodotti artigianali – afferma il presidente Apar Fragomeni -. L’Apar ha tante iniziative in cantiere anche in prossimità del 50esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace: per l’occasione, infatti, abbiamo pensato di realizzare una torta con le due statue, simbolo di Reggio. Un modo per coniugare l’arte gastronomica al patrimonio artistico e culturale della città”.



Di seguito le interviste