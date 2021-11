Reggio Calabria – Unida, convegno: Violenza di genere: come riconoscerla e contrastarla

In prossimità della giornata mondiale contro la violenza di genere gli studenti dell’Università degli Studi di Reggio Calabria “Dante Alighieri” sotto la guida attenta della docente dell’insegnamento “psicologia del trauma in età evolutiva e adulta ”professoressa Maria Squillace hanno voluto dare un loro contributo attivo organizzando un evento convegnistico dal titolo “violenza di genere: come riconoscerla e contrastarla” che li vede protagonisti in prima persona di un’attenta disamina di tutte le sfaccettature della violenza. L’evento si terrà in data 16 novembre 2021 alle ore 9,30 nell’aula magna “Falcomatà” dell’Ateneo. All’evento , oltre gli studenti, parteciperanno con le loro relazioni la giornalista,scrittrice Cristina Obber ed il dott. Elio Stellitano. La professoressa Squillace aprirà e chiuderà i lavori soffermandosi sull’attività progettuale che ha visto operativi gli studenti del suo insegnamento , analizzando brevemente le criticità significative di questa piaga sociale che in clima di pandemia ha purtroppo avuto un incremento impressionante.