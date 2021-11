Reggio Calabria – Tutto pronto per la “Partita della solidarietà”. Sabato si gioca per aiutare i bambini

di Grazia Candido – Sport e solidarietà di nuovo insieme per contrastare la povertà educativa. E’ stata presentata questa mattina a Palazzo San Giorgio, la Partita della Solidarietà tra la Primavera della Reggina 1914 e la Nazionale Attori, promossa dall’Organizzazione internazionale SOS Villaggi dei Bambini, insieme al Comune di Reggio Calabria in collaborazione con Figc, Acli e Us Acli.

Tutti i dettagli dell’evento sono stati illustrati dall’assessore allo sport Giuggi Palmenta, dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” Eva Nicolò e dallo chef Filippo Cogliandro, Ambasciatore dei Sapori, dei Colori e della Creatività della Calabria che organizzerà una cena di gala venerdì sera prima della partita.

Collegati da remoto, il Presidente SOS Villaggi dei bambini Grazia Lanzani, il general manager della Reggina 1014 Fabio De Lillo, il presidente della nazionale attori Domenico Nicolò e il presidente associazioni “Alsium e Learn” Milena Nicolò.

“Questa partita dimostra quanto sia importante lavorare in sinergia, forze che si uniscono per raggiungere un obiettivo comune – afferma l’assessore Palmenta -. La partita della solidarietà è un evento voluto dall’Amministrazione comunale in piena sintonia con SOS Villaggio dei bambini Italia, in occasione della Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra ogni anno il 20 novembre. Oggi, vogliamo lanciare un messaggio intrinseco ai giovani riprendendo proprio lo slogan dell’iniziativa “Il futuro in gioco” per tenere alta l’attenzione su quello che riguarda il mondo dell’infanzia, dell’educazione, dei diritti che ogni bambino e bambina deve avere. Per molti piccoli, cose che per noi sono normali, non lo sono in altri Paesi del mondo e questo non è giusto”.

Da qui, l’idea di sostenere i progetti educativi a favore dei bambini e dei ragazzi supportati attraverso i Programmi e Villaggi SOS in Italia che permettono loro di ricevere un’educazione adeguata a crescere, praticare attività sportive e guardare al loro futuro con fiducia.

“In un clima di festa, si disputerà sabato alle ore 11 allo stadio Granillo, una partita che non metterà in risalto solo i sani valori dello sport ma sarà un’occasione per tanti bambini e ragazzi delle varie scuole reggine, di poter trascorrere una mattinata con i loro genitori – aggiunge l’assessore comunale -. Sarà anche presente durante il pre – partita, la squadra “Arghillà a colori” che si presenterà al territorio. Fondamentale, è stata la collaborazione dell’Atam per il trasporto di tutti gli alunni che potranno tranquillamente arrivare allo stadio con i docenti. Siamo ancora in tempo per comprare i biglietti, aiutateci ad aiutare chi non può”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, la dirigente scolastica Nicolò che considera questa “un’occasione da non perdere perché gli adolescenti devono essere sempre messi al centro di ogni attività che si realizza in città e sono una parte attiva della comunità”.

“I nostri giovani devono essere abituati al valore della solidarietà e della responsabilità – conclude la professoressa Nicolò –. Questa partita ci aiuta ad inoltrare il messaggio che nessuna società può resistere e desistere senza essere solidale e poi, può essere una bella opportunità per condividere la giornata non solo con i docenti ma con le famiglie. Un modo per rafforzare il patto educativo che lega scuola e famiglia trascorrendo qualche ora insieme all’insegna di valori importanti”.