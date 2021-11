Reggio Calabria – Presentate le iniziative per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

I vicesindaci metropolitano e comunale, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, insieme alle assessore di Palazzo San Giorgio, Giuggi Palmenta e Rosanna Scopelliti, hanno preso parte, questa mattina nella sede di Atam, alla presentazione delle iniziative organizzate per la ricorrenza del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, promosse dall’Ufficio della Consigliera di Parità, dalla Città Metropolitana e dal Comune in sinergia con l’azienda di trasporto, Confcommercio, Confesercenti e le associazioni della Rete “25 Novembre … e oltre”.

Nel corso del suo intervento, il vicesindaco Brunetti ha parlato di “occasione fondamentale per sensibilizzazione la cittadinanza sulla tematica, drammaticamente attuale, della violenza di genere”.

“Le donne – ha aggiunto – hanno una marcia in più così come testimonia anche l’esperienza avuta con colleghe in giunta che, costantemente, ci stimolano a fare sempre meglio”.

Il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace, ha ricordato come, molte volte, “la violenza non sia soltanto fisica”. “Spesso – ha detto – è un problema culturale che si può superare, così come hanno fatto in Spagna, iniziando a sederci alla pari nei tavoli che contano. Nel Paese iberico, infatti, è obbligatorio prevedere un’alta percentuale femminile nei consigli d’amministrazione delle società pubbliche. Dunque, dovremmo imparare a ragionare in un modo che, in alcuni contesti, purtroppo sfugge”. Così come Brunetti, anche Versace ha ringraziato Atam per “il grande sforzo che fa, il suo Cda è lo staff che collabora con noi anche sposando simili iniziative che si inseriscono in un percorso di educazione ai buoni sentimenti fin dalla tenera età”.

La conferenza stampa, moderata dalla responsabile delle comunicazioni di Atam, Simona Argento, ha raccolto l’impegno e la testimonianza della Consigliera di Parità, Paola Carbone, della rappresentante del Cda dell’azienda dei trasporti, Melina Sangiovanni, e di alcune rappresentanti delle associazioni che compongono la “Rete 25 novembre…e oltre”. L’occasione è stata utile anche all’assessora Giuggi Palmenta per fare il punto sulle fasi di progettazione della Casa delle donne: “Insieme al responsabile unico del progetto, abbiamo incontrato le associazioni per recepire indicazioni utili alla realizzazione di un’opera fondamentale e che fungerà da autentico punto di riferimento per l’intero territorio”. L’assessora Palmenta ha sottolineato, poi, “il grande lavoro di sinergia fra i vari settori della giunta comunale e che vede la forte collaborazione dell’assessore al Welfare, Demetrio Delfino, impegnato in un percorso di prepazione ai vari step che porteranno alla realizzazione della Casa delle donne”.

“In stretta collaborazione con l’assessora Scopelliti – ha continuato Palmenta – per il 25 novembre metteremo in campo una serie di iniziative che vogliono lanciare un segnale importantissimo. Da Palazzo San Giorgio a Palazzo Alvaro fino al Castello Aragonese che saranno illuminati di rosso, fino a delle vere e proprie istallazioni su Piazza Italia che permetteranno, a chiunque si troverà a passare, di fermarsi a riflettere su un tema cruciale dei nostri tempi”. L’assessora Palmenta ha, quindi, ricordato l’impegno delle scuole e di come “il 25 novembre sia diventato materia di studio nei programmi di Educazione civica”, ma anche