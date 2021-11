Reggio Calabria – Partito il countdown per la kermesse “A star is born”

di Grazia Candido – E’ tutto pronto per la terza edizione di “A star is born“, kermesse canora in programma il prossimo 12 Dicembre alle ore 17, al cine teatro “Il Metropolitano“.

L’evento, organizzato dai direttori artistici Domenico Panetta e Marco Capone, consente ai giovani cantautori e interpreti di potersi esibirsi nella categoria Cover o in quella Inediti, mostrando alla giuria tecnica, il proprio talento ma anche, la propria creatività musicale e di scrittura.

“Finalmente, dopo la lunga pausa a causa di questa terribile pandemia, torniamo con la terza edizione di “A star is born”, un importante appuntamento di spettacolo e valorizzazione culturale – afferma uno degli ideatori Domenico Panetta -. La serata, condotta dalla meravigliosa Mariangela Zaccuri, sarà un’opportunità per tanti artisti, pronti a mettere alla prova tutto il loro impegno, l’abnegazione, la vocalità. La formula resta la stessa ma tante sono le novità e i premi per i partecipanti. Abbiamo pensato a due sezioni: nella Cover sarà assegnato al primo classificato un premio in denaro di 300 euro mentre al secondo e al terzo andrà un trofeo. Per la categoria inediti invece, il vincitore avrà l’opportunità di creare un video musicale diretto dal maestro Francesco Versaci mentre agli altri due classificati, la consegna di un trofeo. Nonostante le difficoltà logistiche, il progetto musicale continua con una linea molto semplice ma con uno stile glamour che regalerà belle emozioni ai partecipanti e al pubblico”.

Non può che “augurare un forte in bocca al lupo ai tanti giovani artisti”, la seconda mente del festival Marco Capone che nel ricordare “la possibilità ancora di iscriversi alla competizione telefonando al numero 3473477770 e che l’iscrizione comprende una registrazione gratuita alla Stardust Recording Studio e uno stage gratuito di due settimane presso la scuola di musica The Sparkling Diamonds”, sottolinea che “si potrà accedere al cine teatro solo muniti di green pass o tampone negativo”.

La kermesse è un intelligente strumento di promozione territoriale e rappresenta un patrimonio di competenze e professionalità che si migliorano anno dopo anno e, non è un caso, che sia sempre più apprezzata dal pubblico e dagli addetti ai lavori.

“Il nostro obiettivo è sollecitare e far uscire fuori il talento dei giovani del territorio e non solo. La kermesse è la dimostrazione che crediamo fortemente nelle sinergie e solo grazie a queste, si può portare avanti una progettualità che da soli, sarebbe impensabile realizzare – conclude il cantautore Panetta ringraziando tutti i partners che lo hanno sostenuto -. Il Sud ha molti professionisti e domenica 12 Dicembre, gli spettatori e la giuria tecnica godranno di quella magia che solo la musica riesce a dare”.