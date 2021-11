Reggio Calabria – Partirà il 10 novembre il workshop “Informatica di base” presso l’Accademia di Belle Arti

Partirà il 10 novembre il workshop “Informatica di base”, curato da Pierfilippo Bucca, docente d’Informatica presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Il corso rientra tra le attività promosse nell’ambito del progetto “Laboratorio dello Stretto” (finanziato in coerenza con le “Linee guida per le Istituzioni AFAM calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020”), diretto da Francesco Scialò presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e finanziato dall’intervento “Linee guida per le Istituzioni AFAM calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020”.

In 30 ore di navigazione tra processori e software di grafica, il Workshop fornirà conoscenze sull’Informatica di Base, componenti del personal computer, dispositivi di input /output, ed ancora bitmap o vettoriale, RGB o CMYK.

Verranno inoltre affrontati gli argomenti base del mondo digitale, imparare a gestire i propri lavori sul computer, utilizzare i programmi per poter realizzare layout professionali come Photoshop, Illustrator.

Il corso avrà luogo dal 10 al 26 novembre, ogni mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00, e si svolgerà presso l’Accademia di Belle Arti.

Per iscriversi bisogna seguire le indicazioni fornite sul sito dell’Accademia, nell’area dedicata al Laboratorio dello Stretto (http://www.accademiabelleartirc.it/infopoint/lds-informatica-base/).

Come partecipare

Il workshop è a numero chiuso per un totale di 15 posti che verranno assegnati in ordine di richiesta.

Potranno accedere alla selezione tutti gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Per iscriversi basta inviare una mail al curatore dell’evento, entro e non oltre le ore 24:00 del 09 novembre 2021. La mail dovrà avere come oggetto la dicitura: “selezione partecipanti al corso Informatica di Base” e dovrà contenere: nome, cognome, numero di matricola, anno di frequenza, scuola di appartenenza e in allegato il tuo curriculum artistico, dove specificherai il livello di conoscenza dei software.

Il giorno 10 novembre verrà pubblicata la lista degli studenti ammessi. I selezionati riceveranno una email di invito alla Classroom del workshop da dove poter accedere a tutte le informazioni per lo svolgimento delle lezioni.

Contenuti delle lezioni:

Informatica di base; Caratteri generali; Componenti del personal computer; Hardware; Dispositivi di input; Dispositivi di output; Dispositivi di memoria; Prestazioni del computer; Software; Sistema Operativo; Reti informatiche; Internet; Email; Virus; Copyright; GDPR; Blog, Social Network e Influencer; Bitmap o vettoriale

RGB e CMYK; DPI immagini; Photoshop – introduzione; Le maschere di Photoshop; Illustrator – introduzione; Scontornare un’immagine su Photoshop; Ritracciare un’immagine su llustrator.

Breve nota biografica del curatore