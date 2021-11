Reggio Calabria – Lavoratrici Hermes licenziate, Lo Papa: “E’ una vergogna, dal Comune solo silenzio”

di Grazia Candido – “Vogliamo che il licenziamento venga revocato con effetto immediato e che le lavoratrici possano riprendere la loro occupazione nell’interesse dell’azienda, del comune, dei contribuenti e di tutta l’area metropolitana di Reggio Calabria”.

E’ agguerrito e pronto ad incatenarsi il segretario regionale Fisascat Cisl Calabria, Fortunato Lo Papa, oggi a piazza Italia di fronte Palazzo San Giorgio, se non avrà una risposta e, soprattutto, rassicurazioni sul futuro delle due lavoratrici della società inquadrate presso la Hermes Srl e destinatarie del provvedimento di licenziamento.

“Con questo sit-in pacifico manifestiamo perché non riteniamo giusto, corretto, inammissibile che le due lavoratrici, Luisa Curatola e Monica Gangemi, siano state licenziate dalla sera alla mattina dalla società Hermes Srl, società partecipata del Comune di Reggio Calabria e che ha avviato un percorso di ristrutturazione aziendale nel quale come organizzazione sindacale, siamo stati parte attiva – afferma il segretario Lo Papa -. A giugno, abbiamo riposizionato circa 90 dipendenti, utilizzati dalla società in house con un livello inferiore, ad un livello superiore visto che la stessa partecipata ha deciso di sopprimere l’area quadro. Come sindacato, abbiamo contestato questa scelta e avviato una trattativa che poi, oggi, è sfociata con il licenziamento delle due lavoratrici alle quali era stato proposto il ridimensionamento”.

Il rappresentante della Fisascat Cisl Calabria ci tiene a precisare nel suo lungo intervento che “le due dipendenti, volendo mantenere il proprio livello occupazionale, hanno accettato il ridimensionamento ma essendoci anche una causa in corso nei confronti della Hermes Srl inerente alcuni aspetti economici, sono state ugualmente licenziate”.

“Le lavoratrici hanno accettato il primo livello però, hanno giustamente chiesto la possibilità di difendersi in Tribunale – aggiunge Lo Papa -. Anche questo diritto alla difesa è stato negato dalla Hermes. Nei giorni scorsi, abbiamo avuto degli incontri al Comune con alcuni rappresentanti del sindaco Falcomatà e delle municipalizzate che ci avevano dato delle indicazioni politiche e amministrative affinchè potessero lavorare le due dipendenti ma l’azienda Hermes ha attivato presso l’Ispettorato del lavoro la procedura per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo perché non vuole che vadano avanti le cause in corso”.

Affiancato dalle due ex dipendenti Hermes, Curatola e Gangemi, Lo Papa rincara la dose e si scaglia contro il primo cittadino al quale “aveva chiesto due incontri, uno il 21 ottobre e l’altro il 29 Ottobre ma ad oggi, il silenzio più totale”.

“E’ uno scandalo, una vergogna perché non è possibile che una società come la Hermes possa prendersi il lusso di licenziare due lavoratrice a prescindere dal ruolo che hanno – tuona il sindacalista -. E’ una società al servizio dei cittadini, dei contribuenti e che gestisce soldi pubblici. Mentre l’azienda sta ristrutturando e dando livelli superiori a 90 dipendi, mette in mezzo ad una strada due madri di famiglia. L’amministrazione comunale deve farsi carico di questa situazione e noi staremo qui ad oltranza, sino a che non sarà rispettato il diritto al lavoro, la dignità di queste donne lavoratrici ma soprattutto, è importante che l’amministratore della Hermes, l’avvocato Mazzotta, capisca che non può licenziare due persone – conclude Lo Papa -. La Fisascat Cisl Calabria sta lavorando con il Governo, siamo per il dialogo e il confronto e faremo di tutto per abbattere questo muro d’acciaio e dare la possibilità alle lavoratrici di lavorare serenamente”.