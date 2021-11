Reggio Calabria – L’A.P.A.R organizza un corso di aggiornamento professionale gratuito in Comunicazione e Marketing

L’A.P.A.R in collaborazione con la Marketing Research Team, organizza un

corso di aggiornamento professionale gratuito in «COMUNICAZIONE E

MARKETING»

Il corso mira a fornire ai partecipanti le competenza per analizzare, valutare e

agire nello scenario competitivo in cui operano le aziende.

L’obiettivo è acquisire una visione globale del marketing e della sua

evoluzione, privilegiando la comunicazione e le leve del marketing strategico.

Il corso permettera’ inoltre di acquisire conoscenze, metodi e strumenti

attraverso i quali migliorare l’efficacia e l’efficienza della propria azione nel

contesto lavorativo.

L’attivita’ di aggiornamento, si svolgera’ presso la sede EXPO DESIGN in via argine destro

annunziare n 11 a partire dal 8-11-2021, e continueranno per tutto il mese di novembre nei giorni di lunedì e martedì dalle ore 15,00 alle 17,00 presso la sede di Expo Design nel rispetto delle norme covid.

Alla conclusione del corso verra’ rilasciato un attestato di partecipazione.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:

Fragomeni Antonio 3804256839

Macheda Paolo 3356499255

Romeo Demetrio 3662169278