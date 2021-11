Reggio Calabria, la Camera di commercio presenta il portale “Open Data aziende confiscate”

La Camera di commercio di Reggio Calabria avrà il privilegio di organizzare uno dei primi Roadshow territoriali di avvio del progetto “OK Open Knowledge”, finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del PON Legalità e attuato da Unioncamere con la collaborazione di SiCamera e Istituto Tagliacarne, e di cui l’Ente camerale è partner progettuale.

Il Roadshow mira a presentare e a promuovere l’utilizzo del Portale “Open Data Aziende Confiscate”, ed in particolare la sua funzione di supporto informativo delle strategie e delle azioni volte alla gestione e valorizzazione delle aziende confiscate. L’evento, che si terrà presso la sede della Camera di commercio, mercoledì 24 Novembre alle ore 15:00, vuole essere non solo un momento di divulgazione, partecipazione e coinvolgimento sull’utilizzo dei dati contenuti nel Portale ma anche un’occasione per stimolare un confronto sistematico tra i vari attori pubblici e privati presenti sul territorio per l’individuazione di percorsi innovativi volti alla valorizzazione delle aziende confiscate.