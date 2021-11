Reggio Calabria – Iniziative per l’anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Partiranno il prossimo 15 novembre per concludersi il 27 novembre una serie di eventi in città per i bambini, le loro famiglie e i futuri genitori programmati da Corredino Sospeso.

Si tratta di una iniziativa permanente dell’Associazione di Promozione sociale Pandora di Reggio Calabria, realizzata in collaborazione ad una rete di associazioni, aziende e professionisti, per celebrare insieme il trentaduesimo anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

L’evento centrale di queste due settimane di iniziative si svolgerà domenica 21 novembre, a partire dalle ore 10.00, al Parco Ecolandia.

Una intera giornata dedicata alla dimensione familiare, al sostegno alla genitorialità e all’inclusione.

Diversi gli appuntamenti, fuori e dentro il parco.

Attività di prevenzione e consulenza sanitaria: screening oculistico, odontoiatrico, otorino, piede piatto e scoliosi, trattamenti osteopatici, ostetrici, supporto pedagogico, corso disostruzione pediatrica, consulenze gratuite per promuovere, proteggere e sostenere l’allattamento al seno e sensibilizzare sui temi dell’accudimento del neonato, etc…

Momenti formativi-informativi: babywearing, l’importanza della lettura con Nati per Leggere, Allattamento al seno e obesità infantile, autodifesa digitale, il mondo della lingua inglese, comunicazione empatia genitori/figli, etc…

Laboratori ludici di arte, pasticceria, lavorazioni con il legno, pigotte Unicef, riciclo, etc…

Non mancheranno momenti di animazione, musica e magia. Tutto a misura di grandi e piccini.

Attraverso diversi linguaggi (dalla narrazione, all’arte, alle conversazioni a tema, ai laboratori, agli screening…) sarà possibile riflettere sui diritti che riguardano i più giovani, e sulla loro importanza per una società rivolta al futuro.

Tutte le attività sono gratuite ma su prenotazione.

Per domenica 21, per consentire una maggiore partecipazione, Corredino Sospeso ha previsto un servizio navetta dal centro città per il Parco Ecolandia e viceversa.

Per informazioni e prenotazioni scrivi un messaggio whatsapp al 327 321 45 62 (il numero non è abilitato alle chiamate).

Al seguente link è disponibile il programma dettagliato https://files.spazioweb.it/c6/8e/c68ed929-2e15-456b-a990-cda33efa1891.pdf

Pagina Facebook @corredinosospeso