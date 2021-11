Reggio Calabria – Imprenditoria giovanile, al via lo Sportello Metropolitano Erasmus

È in programma domani , venerdì 5 novembre alle ore 17:00, presso la Sala “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro, Piazza Italia, la presentazione dello “Sportello Metropolitano Erasmus Giovani Imprenditori. La mobilità europea per le competenze imprenditoriali”. L’evento è organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 5 e APICE – Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa ed è dedicato a tutti coloro che operano nell’ambito della promozione dell’imprenditorialità.

Lo Sportello Metropolitano Erasmus Giovani Imprenditori è stato creato per promuovere la partecipazione, anche dall’area metropolitana di Reggio Calabria, di più cittadini all’omonimo programma europeo e si rivolge in modo particolar ad aspiranti giovani imprenditorii o imprenditrici che vogliono partire per uno scambio; giovani imprenditori o imprenditrici con meno di 3 anni di attività, che vogliono partire per uno scambio; imprenditorii o imprenditrici con più di 3 anni di attività, che vogliano ospitare uno scambio.

Interventi programmati:

• “L’impegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria per il supporto alle competenze imprenditoriali”, Giuseppe Marino, Consigliere delegato MetroCity Reggio Calabria con delega alle Politiche Comunitarie, Giovanili, Formazione Professionale e Agricoltura

• “Il Settore 5 della Metrocity Reggio Calabria: la formazione professionale e i nuovi scenari della programmazione dell’UE “, Maria Lea Quattrone, Responsabile Ufficio Politiche UE e Cooperazione Internazionale – Settore 5 MetroCity

• “Giovani, Imprenditorialità e Mobilità Europea: la nuova offerta APICE “, Alessandra Coppola, Presidente APICE

• “Il Programma europeo Erasmus Giovani Imprenditori: un’opportunità poco esplorata”, Luigi Martulli, Presidente Matera HUB

Accesso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili e previa esibizione del Green Pass

Per tutte le info sullo Sportello