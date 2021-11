Reggio Calabria, Imbalzano: “Basta indugi, è l’ora della disponibilità alle dimissioni”

tonnellate di spazzatura che giacciono a terra in ogni angolo della Città, relegandoci in una emergenza ambientale di fatto ma colposamente non formalizzata dalle istituzioni”, aggiunge Pasquale Imbalzano.

“Tuttavia la necessità di un governo cittadino forte e autorevole è altresi necessario nell’ottica della spendita di una straordinaria mole di risorse che deriveranno dal PNRR e che vedrà la Città dello Stretto percettrice di finanziamenti che, se correttamente e integralmente spesi, condurrà a giovamenti economici e sociali ben al di sopra di quelli prevedibili”, continua Pasquale Imbalzano.

“Pertanto, una Città che già sconta l’onta della credibilità perduta, derivante dal danno di immagine subito riguardo alla grave e scabrosa vicenda della presunta alterazione delle elezioni comunali dello scorso settembre 2020, merita oggi – invece- una risposta chiara e non ambigua.

In particolare, da parte di quei consiglieri comunali che non possono continuare a cincischiare per mezzo di una prospettazione gattopardesca di ipotesi di dimissioni basate su calcoli di adesione alquanto remoti proprio perché vanno ben al di là della stessa consistenza numerica dell’ opposizione. Questi ultimi, proprio per innescare un positivo effetto domino di scioglimento del civico consesso, devono dare loro disponibilità autentica a rassegnare le dimissioni perchè , come oramai chiarito dalle cronache, la maggioranza e il Sindaco sospeso rifiutano di assumersi le responsabilità politiche a loro carico .

Diversamente, scelte attendiste e poco coraggiose la città non le ammetterebbe”, conclude Pasquale Imbalzano.