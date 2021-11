Reggio Calabria – Il Premio Bertrand Russell ai Saperi Contaminati conferito a Giuseppe Bova

Il Premio Bertrand Russell ai Saperi Contaminati, organizzato annualmente dalla Fondazione Mediterranea in collaborazione con la già Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea, per il 2021 viene conferito al dott. Giuseppe Bova, presidente del Rhegium Julii, sabato 06 novembre alle ore 10:00 presso l’aula del Dipartimento Digies dell’Università Mediterranea in via Tommaso Campanella 38, Palazzo Sarlo.

Giuseppe Bova rappresenta uno dei massimi esempi reggini di contaminazione dei saperi: un uomo di formazione scientifica, e di professione funzionario pubblico e amministratore, è anche un ottimo poeta e riesce, inoltre, a portare ai massimi livelli un’encomiabile attività di promozione letteraria con la presidenza del Regium Julii, di cui è pleonastico parlare.

Il Premio viene introdotto e coordinato da Vincenzo Vitale, presidente della Fondazione Mediterranea. I saluti saranno posti da Giuseppe Falcomatà, sindaco della Città, da Daniele Cananzi, direttore del dipartimento Digies, da Antonino Monorchio, presidente del comitato scientifico della Fondazione. Il Premio avrà i contributi dell’avv. Nico D’Ascola, del dipartimento Digies, del prof. Franco Prampolini, del dipartimento Pau, dell’ing. Francesco Costantino e della prof.ssa Benedetta Borrata, del consiglio direttivo del Rhegium Julii. Le motivazioni saranno esposte da Raffaello Abenavoli, segretario della Fondazione Mediterranea e, dopo il conferimento dell’onorificenza, si potrà ascoltare la Lectio del premiato Giuseppe Bova su “Fare poesia nel terzo millennio”.