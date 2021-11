Reggio Calabria – Giornata “green” dell’Inner Wheel per la giornata contro la violenza sulle donne

Un club service che si rispetti si caratterizza anche e soprattutto per azioni concrete nei confronti della città.

E’ quello che ha fatto l’Inner Wheel che ha pensato di arricchire il verde cittadino con la piantumazione di due alberi nella centralissima piazza Canonico, frequentata dai bimbi della prospiciente scuola elementare e dagli abitanti del quartiere.

L’albero scelto è stato il melograno, che da sempre simboleggia abbondanza e prosperità ma i cui frutti di colore rosso ricordano la ricchezza e la forza delle donne ma anche la violenza di cui alcune di loro sono vittime.

Un modo diverso quindi, e particolare, che l’Inner Wheel, club “al femminile” da sempre attento alle esigenze dei più deboli, ha scelto per ricordare le donne in un giorno in cui tutto il mondo auspica che si ponga fine alle violenze e che le donne vengano trattate con l’amore e il rispetto che meritano.

Un grazie alla Presidente Irene Catanoso e un plauso alla sensibilità dei