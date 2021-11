Reggio Calabria – Carmelo Versace: “Serve controllo del territorio ma non solo da parte delle Forze dell’Ordine”

Di seguito nota diffusa da Carmelo Versace, responsabile organizzativo di Azione regionale e consigliere metropolitano di Reggio Calabria – In merito all’incendio probabilmente di natura dolosa rispetto a quanto accaduto alla comunità Sidernese, non posso personalmente e a nome del gruppo di Azione di Carlo Calenda Regionale, non esprimere la totale solidarietà ai cittadini residenti e a tutti gli

addetti ai lavori, alle famiglie, ma allo stesso tempo condannare il vile gesto che ha distrutto due auto nelle ultime ore, con la stessa modalità che ha visto bruciare qualche giorno addietro quella di un consigliere comunale neo eletto.

Fatti del genere ci mortificano, non basta più la semplice condanna dell’uno o dell’altro, occorre, invece, rivedere i comportamenti dell’intero corpo politico-sociale.

Sarebbe opportuno mettere in campo tutta una serie di iniziative che possano servire a riprendere seriamente l’attività contro l’emergenza criminale.

È necessario un maggiore controllo del territorio, più presenza da parte delle forze dell’ordine, che tanto di buono stanno facendo, ma, al tempo stesso, è indispensabile che le istituzioni si sveglino, escano dal letargo invernale e avviino una più incisiva attività di controllo per questi gesti insensati.

A tal proposito un importante contributo deve giungere dalla classe politica innanzitutto, che dovrà porre fine al clima di tensione ed alla pretesa di voler gestire tutto e a tutti i costi.

Nel nostro piccolo, cominceremo ad attivarci, affinchè oltre ad un’attenta riflessione a cui invitiamo tutti a fare, si trovino fin da subito le opportune risposte per dare il massimo supporto al neo Sindaco appena eletto Maria Teresa Fragomeni ed a tutta la sua amministrazione.