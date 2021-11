Reggio Calabria – Antonio Morabito racconta lo stupore della vita nel libro “Mirabilia”

offre sempre di più di quanto possiamo domandare e immaginare. Ecco la meraviglia della Fede».

Un volume caro al cuore dell’autore, Antonio Morabito, che nella dedica sottolinea il legame con la famiglia e la fonte di ispirazione rappresentata dal ricordo di mamma Rosetta e dai racconti di papà Agostino, presente in sala. Un intreccio di memorie familiari che è anche alla base dell’impegno culturale della fondazione intitolata al Giuseppe Marino, padre del presidente Antonio e indimenticato direttore dell’Ospedale Psichiatrico di Reggio Calabria. Medico appassionato e uomo impegnato al fianco del Prossimo che seppe coniugare sapientemente medicina con letteratura, poesia, teatro e giornalismo.

Ha arricchito il dibattito, con un ulteriore citazione letteraria, l’ambasciatore Mario Palma, molisano e toscano di adozione, nella cui vita due passioni si sono incrociate, quella per l’arte e quella per la carriera diplomatica. «In un mondo che continuamente ci espone ad ogni tipo di difficoltà, non dobbiamo demordere e dobbiamo mettere in campo azioni che consentano all’umanità di affrontare l’inferno che Calvino, in un brano de “Le Città Invisibili”, ha così ben descritto: “L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio“. È, dunque, necessario resistere, apprendere e sperimentare pratiche di speranza e di impegno concreto», ha evidenziato ancora Mario Palma, legato a Antonio Morabito da antica amicizia.