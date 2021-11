Reggio Calabria – Al “Cilea” Alessandro Idonea: “Porto l’innocenza di Cola e il ricordo di papà Gilberto”

di Grazia Candido – Una commedia che affronta la disabilità mettendo a nudo le fragilità umane ma anche, la lotta insistente dell’individuo che vuole superare il pregiudizio per recuperare la dovuta normalità.

Questo e tanto altro nell’opera “U sapiti com’è”, in scena il prossimo 18 Dicembre al teatro “Francesco Cilea” per l’apertura della nuova stagione dell’Officina dell’Arte e a calcare per la prima volta il palcoscenico reggino, il giovane attore Alessandro Idonea, figlio dell’indimenticabile Gilberto. L’allestimento è quello originale del 1989 e ha girato tutto il mondo, gli attori sono in parte cambiati ma la parrucca del protagonista Cola è sempre la stessa e sarà indossata proprio da Alessandro emozionato ma pronto a stupire il pubblico.

Tuo padre, in oltre 200 repliche, ha vestito i panni di Cola, “u figgi babbu”, una creatura candida, un uomo con i pensieri da bambino che, sicuramente, strapperà tante risate ma ci farà anche riflettere.

“Cola è il figlio di una povera donna, molto tenera e amorevole con la sua prole e, anche se a volte, per i suoi comportamenti, viene deriso, la gente gli vuole bene e quando rimarrà solo, riceverà da tutti amore e comprensione. Con questa commedia così attuale, il cui tema è forte e appassionante, abbiamo girato l’Italia e l’Estero portando divertimento e riflessione. Ancora oggi, la disabilità è un tasto dolente per la società ma chi vive con un handicap deve avere le stesse opportunità di chi non lo ha, gli stessi diritti, gli stessi doveri ma, soprattutto, merita rispetto e umanità”.

Cosa ti ha insegnato papà Gilberto?

“A mio padre devo l’amore, il rispetto, il rigore per il lavoro che faccio, ho imparato tanto da lui. Ho avuto la fortuna di girare in tournèe proprio con questa commedia e ricordo che, insieme al divertimento, al piacere di stare con gli altri attori, vigeva serietà, disciplina, professionalità di tutti sul palco e dietro”.

Tornando alla commedia, scritta nel 1910 dalla letterata palermitana Francesca Sabato Agnetta, possiamo definirla una dedica, una promessa romantica nella quale traspare l’angoscia e l’infinito amore di una madre preoccupata per il proprio figlio.

“U sapiti com’è” è una storia bellissima che strappa sorrisi e fa tornare a casa lo spettatore con un quid in più, una consapevolezza di quello che è il mondo dei portatori di handicap. Pur trattando un argomento serio, lo fa in maniera comica ma senza cadere nella banalità né schernisce la disabilità. Racconta le paure di una madre che vorrebbe giustamente, donare al figlio una vita serena quando lei non ci sarà più. E’ il desiderio di ogni genitore per la propria prole”.

Siete una squadra molto affiatata e parte del cast è andato in scena con Gilberto. Hai sofferto il confronto?

“Buona parte della compagnia è la stessa dell’ultima edizione del 2014 con papà, alcuni attori sono cambiati ma tutti sono stati grandi compagni di strada, mi hanno aiutato e coccolato nei momenti in cui mi sentivo un po’ sconfortato. Papà era mancato da poco e avevo paura di scimmiottare questo personaggio che ha in sé una bellezza e una purezza rara. Per fortuna, sono riuscito a rappresentare quell’uomo-bambino capace di insegnare e donare tanto anche a chi lo scherniva”.

Apri la stagione dell’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli e per la prima volta, calcherai l’ambito palco del Cilea. Vuoi dire qualcosa ai reggini?

“Sono doppiamente onorato ed emozionato di far parte della stagione dell’Oda, è un privilegio portare questa commedia in un teatro importante come il vostro. Non posso che ringraziare Peppe Piromalli per avermi dato fiducia in un momento così particolare per l’arte e, ancora oggi, nel nostro Paese, raramente le direzioni artistiche danno fiducia ai giovani. Peppe ha avuto il coraggio di investire e credere su di me e su una compagnia che non ha visto all’opera ma che mostrerà di avere talento e, soprattutto, vi donerà spensieratezza e sorrisi. Ai reggini dico: “Venite a teatro, riappropriatevi delle buone abitudini, date linfa all’arte e a noi artisti. Senza di voi, siamo nulli”.