Palmi (RC) – Gli Amici della Musica celebrano l’Ecuba di Manfroce

appuntamenti dedicati alla memoria di grandi compositori della nostra terra come Nicola Antonio Manfroce e Francesco Cilea. Li abbiamo considerati con convinzione eventi di punta del nostro cartellone perché ispirati al grande contributo reso alla Musica e alla Cultura da due nostri autorevoli

conterranei», ha sottolineato Antonio Gargano, presidente dell’associazione Amici della Musica Manfroce di Palmi.

L’opera musicata da Manfroce è stata interpretata al festival di Valle d’Itria nel 2019 da Lidia Fridman (Ecuba), Roberta Mantegna (Polissena) e Martina Gresìa (Teona), tutte destinatarie del premio Musicarte consegnato dall’associazione Amici della Musica Nicola Antonio Manfroce di Palmi e quest’ultima protagonista del recente evento “Un Manfroce ritrovato”, accompagnata dal pianista Lorenzo Masoni. Tra gli altri interpreti anche Norman Reinhardt (Achille), Mert Süngü (Priamo) e Lorenzo Izzo (Antiloco). Regia, scene e costumi affidati a Pier Luigi Pizzi. Orchestra diretta da Sergio Quatrini.

Il dramma di Ecuba, madre, moglie e regina di Troia, dal Mito all’Opera anche grazie alla composizione del palmese Antonio Nicola Manfroce.

Ecuba è disperata per la morte del suo figlio prediletto e se ne duole con la figlia Polissena, che partecipa vivamente al dolore della madre. Priamo, intanto, conscio del fatto che, senza Ettore, le difese di Troia non potranno reggere a lungo contro l’assalto dei greci, pensa di raggiungere un’intesa con i nemici basato su un patto: darà in sposa Polissena ad Achille, che si impegnerà a far ritornare in Grecia l’intera spedizione. Ecuba è ferocemente contraria a questo patto, perché annullerebbe il sacrificio di Ettore. Anche Polissena in un primo momento segue il sentimento della madre, che addirittura vorrebbe che, nella prima notte di nozze, la figlia uccidesse il greco.

Quando, però, la ragazza incontra Achille, si innamora del bel guerriero e non se la sente di impegnarsi ad ucciderlo. Prevale alla fine il volere di Priamo e si va verso le nozze. Mentre sta per iniziare la cerimonia nuziale,