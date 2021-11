Orientamento e percorsi professionali, Rosy Perrone: “Un confronto su opportunità per giovani e sviluppo di idee imprenditoriali”

Si è svolta a Gioia Tauro, nella sede territoriale della Cisl, un’iniziativa di approfondimento ed illustrazione, su opportunità e prospettive offerte dalla Regione Calabria e da INVITALIA, circa l’orientamento per i giovani su ricerca e autoimpiego al lavoro e possibili strumenti offerti. A fare gli onori di casa ci ha pensato Rosy Perrone, Segretaria generale della Cisl metropolitana di Reggio Calabria.

– “Quello di oggi, è un momento che offre un’opportunità e un motivo di confronto con l’obiettivo di chiarire alcuni percorsi per giovani in cerca di una strada professionale e lavorativa da percorrere. Piantare dei semi per poter raccogliere i frutti di un investimento e di un sogno, attraverso strumenti credibili, accessibili e che offrono anche un supporto di accompagnamento e di formazione”. Il Sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio, intervenuto per i saluti, ha parlato di un’iniziativa lodevole – “Per inventare il lavoro che non c’è, oggi occorrono occasioni come questa. Abbiamo bisogno di inventare le condizioni per creare nuovi percorsi anche per far fronte alle mancanze delle azioni istituzionali in favore dei giovani. Un ritardo colpevole da parte della politica, che non è riuscita con provvedimenti forti a costruire le condizioni per un futuro rassicurante. Grazie alla Cisl per questo ‘sportello’, utile e concreto, che garantisce un supporto a quanti possano trovare spunto da questi percorsi di orientamento”. Chiara Aricò, referente dell’agenzia Soluzione Lavoro, ha illustrato la mission della sua realtà, definendola il braccio dei bandi della Regione Calabria, tra cui quello del programma di Garanzia Giovani e di altri strumenti operativi attraverso ai quali può svilupparsi un’idea imprenditoriale, e soprattutto, prendere forma e realizzarsi.