Un uomo è precipitato da un costone per 35 metri. Si tratterebbe di operaio che si trovava lungo il costone roccioso per lavori di messa in sicurezza, nel comune di Placanica. La caduta è stata attutita dagli alberi.

Al momento i soccorritori stanno cercando di raggiunge il luogo dove l’uomo si è adagiato per recuperarlo con apposita barella. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con le squadre di Siderno e Monasterace e l’elicottero vvf di Catania per il trasporto in ospedale.