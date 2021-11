Oggi la seduta del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria

È convocata per oggi , martedi 30 novembre, in sessione straordinaria e urgente, la seduta del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

I lavori del Consiglio metropolitano, che si terranno in presenza presso l’aula consiliare “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, avranno inizio alle ore 15.00. In caso di mancanza del numero legale si procederà in seconda convocazione alle ore 16.00.

L’Assemblea di Palazzo “Corrado Alvaro” si riunirà per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

1) Proposta n. 108 del 25/11/2021 “Presa d’atto della sospensione dalla carica del Consigliere Giuseppe MARINO e temporanea sostituzione dello stesso con il Consigliere Giovanni LATELLA”;

2) Proposta n. 109 del 25/11/2021 “Presa d’atto della sospensione dalla carica del Consigliere Antonino ZIMBALATTI e temporanea sostituzione dello stesso con il Consigliere Giuseppe Francesco SERA”;

3) Proposta n. 110 del 25/11/2021 “Presa d’atto della sospensione dalla carica del Consigliere Armando NERI e temporanea sostituzione dello stesso con il Consigliere Giuseppe GIORDANO”

4) Proposta n. 98 del 11/11/2021 “Ratifica ai sensi del D. Lgs. 267/2000 della deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 109 del 28/10/2021”;

5) Proposta n. 99 del 12/11/2021 “Ratifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/20i0i0i della variazione approvata con deliberazione di Sindaco Metropolitano n.110 del 28/10/2021”;

6) Proposta n. 102 del 15/11/2021 “RATIFICA deliberazione SM n. 10i6 del 28/10i/2021″ Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/20i23 ai sensi dell’art.175 comma 4 del D.Lgs.

267/20i0i0i. Istituzione nuovi capitoli inerente la Realizzazione interventi ai sensi dell’art. 1, commi 63 e 64 della Legge 27 dicembre 20i19, n. 160i presso Istituti scolastici vari – Decreto MIUR n. 217/2021″;

7) Proposta n. 103 del 15/11/2021 “Ratifica,ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/20i0i0i, della deliberazione di Sindaco Metropolitano n.116 del 10i/11/2021”;

8) Proposta n. 93 del 3/11/2021 “RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS N. 267/2000 – SENTENZE ESECUTIVE.”;

9) Proposta n. 105 del 19/11/2021 “RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) E DEL D.LGS. N. 267/2000 – COMPETENZE PROFESSIONALI PER AVVOCATI

PATROCINATORI DELL’ENTE”;

10) Proposta n. 94 del 5/11/2021 “VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.175 DEL D.LGS

267/2000”;

11) Proposta n. 95 del 8/11/2021 “Variazione di Bilancio 20i21/20i23 ai sensi dell’ art.175 c.2 del D.lgs 267/2000”;

12) Proposta n. 97 del 10/11/2021 “Variazione al Bilancio di Previsione 20i21/20i23, ai sensi dell’art. 175, c. 2

del D.lgs n. 267/2000”;

13) Proposta n. 100 del 12/11/2021 “Variazione al Bilancio di Previsione 20i21/20i23, ai sensi dell’art. 175, c. 2 del D.lgs n. 267/2000. Interventi di Protezione Civile. Istituzione nuovi capitoli”;

14) Proposta n. 112 del 26/11/2021 “Variazione di bilancio art. 175 del D.Lgs. 267/2000”;

15) Proposta n. 101 ddl 15/11/2021 “Variazione al Programma biennale di forniture e servizi 2021-2022”;

16) Proposta n. 104 del 18/11/2021 “Revisione ordinaria delle partecipate detenute al 31.12.2020” ;

17) Proposta n. 107 del 24/11/2021 “Variazione al Programma biennale di forniture e servizi 2021-2022”;

18) Proposta n. 91 del 29.10.2021 “Approvazione Schema Nuova Convenzione per la per la gestione e la manutenzione integrata del Parco Archeologico dei Tauriani ed il Complesso di San Fantino”;

19) Proposta n. 106 del 22/11/2021 “Approvazione schema di Convenzione per la concessione e gestione in uso della Palestra “MIMMO SURACE” di Palmi”