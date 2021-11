In fiamme il patio di una abitazione sul lungomare di Monasterace. Per cause accidentali si è innescato un incendio nel patio che ha interessato una copertura artificiale ed una tettoia in plastica.

Il pronto intervento della squadra dei vigili del fuoco di Monasterace ha evitato che le fiamme si propagassero all’interno dell’abitazione. Il fuoco, infatti, aveva già lambito gli infissi.