La Strada: “Cammino Urbano ad Arangea: l’impianto sportivo polifunzionale promesso dal Comune è di fatto un’incompiuta”

inaugurato.

Tra l’altro, recentemente è stata evidenziata, in sede di Commissione comunale, la mancanza delle necessarie autorizzazioni ambientali per la costruzione dell’opera.

L’abbandono dell’area ha inevitabilmente condotto a significativi atti vandalici, nonché a processi di decadimento strutturale, dovuti alla mancata manutenzione ma anche a evidenti difetti progettuali ed esecutivi.

Il luogo, già teatro di diversi interventi da parte delle forze dell’ordine, non garantisce sicurezza sotto diversi punti di vista, restando tuttavia aperto alla frequentazione anche di minorenni.

Inoltre, il vicinato lamenta ulteriori disagi, dovuti alla invasione di piante infestanti e alle infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal sito.

Chiediamo, dunque, al sindaco Giuseppe Falcomatà – intervenuto sul posto in occasione della scorsa campagna elettorale –, nonché all’assessore ai lavori pubblici Giovanni Muraca, quale possa essere l’esito di questa travagliata vicenda amministrativa, se l’impianto sportivo polifunzionale sarà mai sottratto all’incuria e all’abbandono, e se infine i cittadini e le cittadine del quartiere di Arangea meritino tutto questo.

Siamo di fronte a un esempio di incapacità amministrativa nonché di spreco di risorse pubbliche e private che va a incidere sulla qualità della vita di un quartiere e sulle possibilità per i giovani della nostra città di vivere esperienze ludiche e aggregative in spazi attrezzati decorosi. Vengono in mente le indagini pasoliniane sulla mutazione antropologica delle nostre città e dei nostri borghi, sulla cementificazione e la devastazione dei luoghi. La cittadinanza attiva e consapevole si nutre, fin dall’infanzia e l’adolescenza, del senso del bello, della possibilità di provare una connessione sentimentale coi luoghi.

Abbandonare gli spazi e far prosperare il brutto è il modo più sicuro per seminare sfiducia e disperazione in chi rappresenta il futuro di questa città, salvo che anche i ragazzi e le ragazze di Arangea non decidano di andarsene da quello che sempre più assomiglia a un nonluogo. Noi non ci arrendiamo a questo destino, che non ha nulla di ineluttabile. L’antidoto è uno solo, e parte dal basso: riabitare i luoghi per ricostruire le comunità.