La solidarietà del gruppo Pd al sindaco Fragomeni e alla comunità di Siderno: “Le istituzioni territoriali si stringano attorno alla cittadina jonica”

“Piena solidarietà ed assoluta vicinanza al sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni, al Consiglio comunale ed all’intera comunità sidernese. Quello che sta avvenendo in queste settimane è molto grave e preoccupante. Le istituzioni territoriali si stringano attorno alla cittadina jonica, se qualcuno pensa di affermare la propria presenza attraverso la violenza o la prevaricazione ha di sicuro fatto male i conti”. E’ quanto afferma in una nota il gruppo consiliare del Partito Democratico di Reggio Calabria commentando i recenti atti intimidatori avvenuti a Siderno, con l’incendio alle auto di un consigliere comunale, il proiettile rinvenuto sulla finestra dell’ufficio elettorale ed infine, nella notte scorsa, l’incendio di due mezzi del Comune.

“L’escalation di violenza di cui è stata oggetto la neoeletta amministrazione comunale guidata dal Sindaco Fragomeni è un chiaro ed evidente attacco alle istituzioni democratiche. Qualcuno pensa evidentemente in questo modo di riportare indietro Siderno. Non passerà. Da parte nostra – conclude la nota – piena ed incondizionata solidarietà al sindaco e alla sua squadra. Siamo certi che non si faranno intimidire dai vili attentati subiti, che anzi saranno uno stimolo ulteriore a continuare l’opera di rinnovamento, nel segno della buona amministrazione, che i cittadini di Siderno attendono ormai da lungo tempo”.