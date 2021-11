La Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Un viaggio tra storia e miti nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il Sistema Cultura della Metrocity alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 2021, a Paestum dal 25 al 28 novembre.

Con il suo immenso patrimonio culturale incastonato tra affascinanti paesaggi, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, protagonista del Mediterraneo, rappresenta un territorio ricco di fascino da vivere intensamente attraverso una narrazione spontanea che trae ispirazione dalla suggestione di luoghi incantati in cui si percepisce una storia millenaria. Si attraversano millenni, infatti, in questa terra, dalla fondazione che richiama antiche leggende, fino allo splendore dell’età della Magna Grecia, in cui Rhegion divenne polis politicamente potente e fortemente prestigiosa da un punto di vista artistico-culturale. Ancora oggi, ogni angolo della Città Metropolitana ne racconta gli antichi fasti. Anche durante il periodo romano l’area del reggino divenne autorevole Municipium pur conservando autonomia e la possibilità di continuare a parlare la lingua greca, che ancora oggi viene tramandata in alcune aree del territorio. Visse le dominazioni dei Normanni, degli Svevi, degli Angioini e degli Aragonesi e di ogni periodo storico conserva tracce e tesori. Duecento chilometri di costa così vicini alla montagna, che incontrano Musei, Parchi archeologici, luoghi di miti e di tradizioni. Il territorio offre percorsi culturali intensi ed affascinanti, tra grandi città e vecchi borghi, scrigni in cui la storia si intreccia a miti e leggende. I visitatori vivono, dunque, suggestioni ed emozioni, intrise di verità e di fantasia, di racconti e di bellezza e apprezzano l’autenticità e la genuinità di un territorio che affonda le sue radici in una cultura millenaria.

La partecipazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria alla XXIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Soprintendenza Archeologica per la Città Metropolitana di RC, l’Università Mediterranea – Dipartimento PAU – la Direzione Regionale Musei Calabria, la Camera di Commercio di RC e l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, nasce dalla volontà di condividere e di diffondere la conoscenza delle radici storiche del territorio, proponendo un’offerta turistico-culturale di qualità agli appassionati, agli addetti ai lavori, al mondo scientifico, aprendosi ai mercati internazionali e ad un ampio pubblico.

La conferenza del 26 novembre dalle ore 13 alle ore 14, prevista nella Sala Nettuno nell’ambito di ArcheoIncontri, sarà occasione per presentare la rete culturale del territorio.

Il 2022 sarà l’anno del cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, in esposizione permanente presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Le statue bronzee richiamano migliaia di visitatori ogni anno e sono veicolo di una forte identità territoriale. Per celebrare gli Eroi venuti dal mare la Città Metropolitana si sta preparando ad un turismo fortemente qualificato e orientato alla conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico, con un’offerta di rete in cui il Sistema Cultura della Metrocity emerga in ogni suo aspetto.

La presenza coordinata e congiunta degli Enti preposti alla salvaguardia e alla divulgazione del capitale culturale alla BMTA, diventa, dunque, propedeutico alla giusta valorizzazione di un imperdibile appuntamento per la comunità nazionale e internazionale interessata, affiancando ed esaltando gli innumerevoli tesori archeologici custoditi nell’area, da sempre strategica al centro del Mediterraneo e che riafferma, oggi, la sua centralità culturale.

Info: www.bmta.it