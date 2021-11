Imbrattata dai vandali la statua in piazza Italia e distrutta una copertura dell’Ipogeo. Immediato l’intervento di ripristino e messa in sicurezza degli spazi

Il vicesindaco Brunetti e l’assessora Scopelliti seguono le operazioni di pulizia fino a tarda notte: «Sconfortante dover constatare il menefreghismo e l’idiozia di chi si ostina a non comprendere che vandalizzare un bene comune è infliggere un danno a sé stessi e alla propria comunità».

Sono stati immediatamente rimossi gli scarabocchi in vernice verde che deturpavano la statua di Piazza Italia ed è stata messa in sicurezza la copertura sull’Ipogeo irrimediabilmente distrutta dai vandali. Ieri sera, fino a tarda notte, il vicesindaco Paolo Brunetti e l’assessora alla Cultura, Rosanna Scopelliti, hanno atteso che gli operatori dell’Avr e di Castore finissero le operazioni di ripristino e decoro degli arredi urbani ed hanno mobilitato la Polizia municipale affinché recuperasse le immagini delle telecamere di videosorveglianza per tentare di risalire all’identità degli autori del gesto vandalico.

«E’ davvero sconfortante – ha dichiarato l’assessora Scopelliti – dover constatare il menefreghismo e l’idiozia di chi si ostina a non comprendere che vandalizzare un bene comune è infliggere un danno a sé stessi e alla propria comunità. Non si tratta, infatti, di una banale ragazzata, ma di un vero e proprio attacco al patrimonio comune che offende ed umilia quanti, quotidianamente, si spendono per costruire una città migliore. Rinnovo l’appello alle famiglie, ai padri ed alle madri perché educhino i loro figli al rispetto degli spazi, all’amore verso i loghi e i simboli della città». «Ringrazio i lavoratori di Castore ed Avr – ha concluso l’assessora Scopelliti – che, prontamente sollecitati, hanno ripulito l’Opera dello scultore Rocco Larussa, da più di 150 anni, issata al centro della piazza fra i palazzi istituzionali».