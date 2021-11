Il Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38 organizza un service a favore dei volontari del canile di Mortara

Altro giro altra corsa!

Il Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38 torna a far parlare di sé. Questa volta l’iniziativa riguarda la tutela degli animali, e non è un tema di poco conto se si considera il numero dei cani troppo spesso abbandonati per strada ogni anno.

Fortunatamente, sul territorio esistono associazioni che si occupano proprio di accudire questi esseri così amorevoli ma allo stesso tempo indifesi. È il caso dei volontari del canile di Mortara, a cui il Rotaract ha devoluto l’intero ricavato del service organizzato e ideato dal socio Fabrizio Nucera.

Con la speranza che progetti come questi possano sensibilizzare la collettività e le istituzioni a collaborare e sostenere tutti coloro che, nel nostro territorio, forniscono un contributo concreto per i nostri amici a quattro zampe.