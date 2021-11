Il reggino Daniele Macheda nuovo segretario UsigRai, in Rai dal 1987

Durante il Congresso svoltosi l’11 Novembre a San Donato Milanese, il

reggino Daniele Macheda è stato nominato segretario dell’USIGRAI, Unione

Sindacale Giornalisti Rai.

In Rai dal 1987, Daniele Macheda ha iniziato la sua carriera come

cineoperatore, passando poi alla Tgr e alla sperimentazione dell’alta

definizione, per approdare, infine, alla cronaca di Rainews 24, dove ora

è caposervizio e dopo aver anche condotto il tg per 10 anni. Già membro

dell’esecutivo guidato dal precedente segretario Vittorio Di Trapani,

tocca ora a lui il compito di rivestire la carica di Segretario.

“L’Associazione Incontriamoci Sempre” dichiara il Presidente Pino Strati

“plaude a questo nuovo traguardo raggiunto dal nostro concittadino,

augurandogli un buon lavoro, con l’auspicio di averlo ospite a breve

all’interno di uno degli eventi del ricco calendario culturale.”