Il Ministro dell’Università Messa in visita ai Bronzi di Riace

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, oggi in Calabria per una visita istituzionale negli Atenei regionali, è stata ospite al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, accompagnata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà.

Assieme al Rettore dell’Università Mediterranea, Marcello Zimbone, il Ministro Messa è stata accolta al Museo dal Direttore Carmelo Malacrino, che ne ha illustrato la struttura e le collezioni, presentando anche la grande mostra “Salvati dall’oblio. Tesori d’archeologia recuperati dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale”. Grande emozione alla visita dei Bronzi di Riace, della Testa del Filosofo e della Testa di Porticello.

«È stato un piacere accogliere il Ministro nelle sale espositive del MArRC – ha commentato Carmelo Malacrino. È un momento importante, che ci vede tutti impegnati nell’organizzazione degli eventi per il Cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Le due statue sono diventate negli anni icone di questo territorio e grandi attrattori per la regione. Lavoriamo in sinergia con le Istituzioni, la Camera di Commercio, le Associazioni e le Università – ha aggiunto il direttore – per rafforzare la valorizzazione della loro storia in chiave di promozione culturale per tutto il territorio. I Bronzi sono, senza dubbio, capolavori del Mediterraneo».

Per la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria erano presenti il Sindaco, Giuseppe Falcomatà e l’assessore alla Cultura, Rosanna Scopelliti.

«Si tratta senza dubbio di un gesto di grande attenzione per la città – ha affermato il Sindaco Falcomatà – e ringrazio il Rettore, Marcello Zimbone, per aver promosso questo incontro con le istituzioni scegliendo il Museo quale centro principale della cultura, ma anche luogo dal quale iniziare un percorso di sinergia istituzionale per la valorizzazione del territorio. Al Ministro Messa – ha continuato il primo cittadino – ho rinnovato la richiesta di sostegno e partecipazione fattiva del Governo alle celebrazioni per i 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi. In questa direzione, assieme al Direttore Malacrino, al delegato Filippo Quartuccio e all’assessore Rosanna Scopelliti, abbiamo già tracciato un percorso di condivisione che coinvolga tutta la città. I Bronzi costituiscono un patrimonio collettivo del Paese e l’obiettivo è rendere la celebrazione dei 50 anni un momento di partecipazione e condivisione nazionale. Scriveremo al Ministro Franceschini perché ci sia l’attenzione e la presenza del Mibact, quale parte integrante delle celebrazioni».