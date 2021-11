Gioia Tauro, servono centomila euro per curare il giovane Antonino in Australia. La comunità si attiva con una raccolta fondi

Gioia Tauro non si tira indietro quando un suo cittadino ha bisogno. Dalla città portuale sono stati raccolti in poche ore più di ventimila euro su GoFundMe per Antonino, 16 anni, che lotta per la vita.

Il ragazzo gioiese – come riportato dai media – è ricoverato dopo essere stato colpito da lesione espansiva parieto temporo talamico destro, con estensione bilaterale, in parole povere un tumore cerebrale aggressivo. Le sue condizioni sono molto gravi, tanto che i medici hanno diagnosticato sei mesi di vita.

La famiglia però non ha perso le speranze. Hanno scoperto infatti l’esistenza della “Cure Brain Cancer Foundation” di Sydney, in Australia, l’unica clinica che potrebbe curare il giovane. Il costo apparentemente è proibitivo: tra ricovero e spese di viaggio e soggiorno servono centomila euro.

Grazie alla solidarietà della cittadina del reggino la sfida però non sembra impossibile. La campagna sta ricevendo donazioni da settecento donatori diversi ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/6cxgn-aiutiamo-antonino-a-lottare-per-la-vita