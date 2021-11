Francesco Cilea e il suo Canto della Vita, a Palmi la giornata di studi

Ettore Moschino e musica di Francesco Cilea) ad opera dell’orchestra diretta da Marco Alibrando e del coro Francesco Cilea diretto da Bruno Tirotta, con la partecipazione del tenore Francesco Anile. Una perfomance risalente al 23 dicembre 2016, resa nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del compositore palmese.

Guido Salvetti, dopo essersi laureato in Lettere e Filosofia presso l’università di Milano e diplomato in pianoforte con Pietro Montani presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ha successivamente conseguito il diploma di merito ai corsi di pianoforte di Guido Agosti presso l’Accademia Chigiana di Siena; nel 1976 si è diplomato in Composizione. Ha svolto un’intensa attività di docenza, insegnando presso i licei. Dal 1964 al 1982 è stato docente di Pianoforte principale e di Storia della Musica presso il Liceo Musicale di Varese e dal 1976 al 2004 è stato docente di Storia della musica presso il conservatorio di Milano. Sempre al conservatorio di Milano ha fondato il corso di Musicologia, che ha coordinato dal 1984 al 1999, e nel cui ambito ha insegnato Storia e storiografia musicale e Analisi della musica post-tonale, dirigendo la collana di studi Quaderni del Corso di Musicologia. Ha anche insegnato all’École Normale Supérieure di Parigi per il corso DEA Musique Histoire Société dedicato alla musica italiana del primo Novecento. Dal 1996 al 2004 è stato direttore del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano. In tale veste ha promosso, tra l’altro, la nuova sistemazione logistica della Biblioteca e del Museo e ha fondato la Filarmonica del Conservatorio, che è stata diretta, tra gli altri, da Gianluigi Gelmetti, Gyorgy Rath e Kustav Kuhn. Fino al 2000 è stato vicepresidente della Società Italiana di Musicologia (SIdM) e dal 2006 ne è diventato presidente. Dal 1995 dirige la Collana Musica nel Novecento italiano e dal 2003 la collana Repertori musicali. Ha svolto e svolge una costante attività di promozione culturale, anche come pianista e come conferenziere. Ha registrato serie di trasmissioni culturali per la Rai (tra cui le 100 storie di musica, per la Televisione e la Radio della Svizzera italiana. Guido Salvetti