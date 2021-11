Contributo della Confcommercio per addobbi ed iniziative natalizie. Il Presidente Labate: “Un sostegno ai commercianti in un momento difficile”

Un sostegno concreto per la realizzazione di iniziative di addobbo e decoro delle vie commerciali nel periodo natalizio condivise dai commercianti associati per ritrovare serenità ed il senso di comunità in un momento delicato. Ad offrirlo è Confcommercio Reggio Calabria con l’iniziativa “Natale via per via 2021”.

In particolare per Reggio Calabria, che attraversa un momento politico delicato, serve guardare con fiducia al domani per il bene della città e dei commercianti che aspettano le festività natalizie per prendere fiato e per risollevarsi dopo due anni estrema difficoltà, dovute alla pandemia ed aggravate oggi dall’aumento dell’inflazione e dal caro bollette. Da qui l’invito di Confcommercio ai commercianti a proporre iniziative condivise ed un piccolo sostegno perché anche la volontà, non solo simbolica, di “illuminare” le vie commerciali diventa fondamentale come segnale di condivisione ed elemento per rendere attrattivo e vivo il nostro territorio della Città metropolitana.

A tal proposito Confcommercio Reggio Calabria ha stanziato un fondo straordinario di 10.000 euro per supportare il tessuto economico locale, offrendo un sostegno concreto utile alla realizzazione di iniziative di addobbo e decoro delle vie commerciali nel periodo natalizio condivise dai commercianti associati.

“Esserci tangibilmente in questo momento – spiega il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate – rappresenta un importante punto di partenza per essere costruttivi e