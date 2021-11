Consiglio Metropolitano: nuovi fondi per edilizia scolastica, ambiente, dissesto idrogeologico

Altre 500 mila euro andranno ai Comuni per la pulizia delle fiumare, un altro tema scottante che sta affiorando con sempre più evidenza in queste settimane».

Grande attenzione è stata riservata anche all’edilizia scolastica ed all’impiantistica sportiva: «Le nostre strutture destinate allo sport sono poche e spesso, purtroppo, datate nel tempo. Così come le scuole, rispetto alle quali si interverrà per una serie di adeguamenti antisismici o alle norme antincendio». Nel bilancio dell’Ente è stato rimpinguato pure il capitolo relativo all’aspetto culturale: «Somme – ha affermato Ranuccio – che ci permetteranno di organizzare una serie di iniziative per rendere più piacevole il Natale metropolitano». Ma una serie di stanziamenti sono stati riservati alla previsione dell’erosione costiera ed ai Corsi di formazione. «In questo modo – ha concluso il consigliere delegato alle Finanze – potremo, da un lato, aggredire le emergenze e, dall’altro, continuare una programmazione tale da intercettare nuovi investimenti e disegnare una Città metropolitana sempre più vicina ai bisogni dei cittadini».

Così, se 950 mila euro sono state riservate alla ristrutturazione ed all’efficientamento energetico di Palazzo Alvaro, oltre 800 mila andranno a finanziare opere quali l’istituto magistrale “Gulli” di Reggio e l’”Alvaro” di Palmi, l’istituto “Severi” di Gioia Tauro ed il “Righi” di Reggio, il Convitto nazionale “Campanella” reggino ed il “Fermi” di Villa San Giovanni, la scuola “Careri” di Taurianova e le opere di canalizzazione del liceo scientifico ed un centro sportivo da realizzare a Gioiosa Jonica, gli uffici di via Aschenez e l’istituto “Milano” di Polistena.

Soprattutto su questi aspetti ha riflettuto il consigliere delegato all’Edilizia scolastica, Carmelo Versace, nel sottolineare come questo «sia soltanto l’ennesimo atto prodotto dal Consiglio metropolitano destinato al miglioramento delle nostre scuole». «Soltanto la scorsa seduta – ha specificato – abbiamo destinato ben 900 mila euro ad un settore che può contare sulla nostra massima attenzione. Ciò che vogliamo garantire ai dirigenti, agli studenti ed a tutti gli operatori scolastici è la possibilità di poter vivere a 360 gradi ambienti che non dovranno più essere concepiti esclusivamente come luoghi di apprendimento, ma come i campus delle grandi città italiane in cui la formazione diventa costante e permanente per tutto l’arco di un’intera giornata». «L’occasione – ha concluso Versace – mi è utile per ringraziare tutti i consiglieri delegati che, sul punto, hanno dimostrato sensibilità e comprensione davvero estreme».

Spazio, nelle nuove maglie del bilancio, anche alla questione rifiuti, alla tutela del suolo e delle coste. «Da oggi – ha detto il consigliere delegato all’Ambiente, Salvatore Fuda – diamo alla struttura l’impulso per avviare le procedure di gara per l’affidamento degli impianti di Gioia Tauro e Siderno, strutture che agiscono in proroga da diversi anni per una situazione ereditata dalla Regione. Questo, ovviamente, significa stabilità nella gestione dei due siti».

«Il Consiglio metropolitano – ha continuato – ha dato il via libera pure all’indizione di gare utili ad individuare fornitori di servizi quali lo smaltimento degli scarti di lavorazione su cui, come è noto, soffriamo da tempo. Ciò ci consentirà di portarli fuori dal territorio metropolitano. Un’altra procedura d’evidenza pubblica è, poi, dedicata all’affidamento del servizio sul rifiuto organico così da individuare impianti che vadano oltre quello di Siderno che ha una potenzialità ridotta rispetto al fabbisogno. Tutto questo, ovviamente, viene fatto nelle more dell’approvazione del