Con Mimmo Cavallaro, testimonial dello Show Cooking sul Torrone Artigianale, un messaggio in favore del consumo dei prodotti Made in Calabria

Domenica 21 novembre 2021, alle ore 18.00, presso la Sala Museo “Il

Ferroviere” della Stazione FS di Rc S Caterina, avrà luogo lo Show

Cooking sul Torrone Artigianale, a cura dei Maestri Pasticceri, Fabio

Taverna,Rocco Scutella’ ed Angelo Musolino.

Tre grandi professionalità nell’arte della Pasticceria. Maestri e

docenti a livello nazionale nel loro settore, delizieranno il pubblico

presente con la preparazione di uno dei dolci tipici natalizi: il

torrone, con i profumi e le materie prime del nostro territorio, e la

contemporanea spiegazione sulla preparazione con dovizia di particolari.

La serata sarà condotta dal bravissimo Marco Mauro.

Mimmo Cavallaro, notissimo personaggio e ambasciatore della musica

popolare Calabrese in Italia e nel Mondo, sarà il Testimonial

dell’iniziativa dedicata al meraviglioso prodotto dolciario.

“Da S.Caterina” dichiara il Presidente di Incontriamoci Sempre Pino

Strati “domenica sera, con le eccellenze presenti, intendiamo lanciare

il messaggio di consumare le delizie artigianali delle nostre

pasticcerie e, in generale, dei prodotti Made in Calabria, per aiutare

la nostra economia proprio in un momento particolare della nostra vita.

Accesso con Green Pass

Il Direttivo