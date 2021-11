Coldiretti Calabria incontra i soci per il futuro delle imprese: parte da Reggio Calabria il tour di tre tappe

“Giovedì 11 novembre p.v. a Reggio Calabria il ciclo di incontri.

La Coldiretti Calabria incontra i territori approfondirà e illustrerà le diverse opportunità per le imprese agricole. Il primo appuntamento giovedì 11 novembre ore 16.30 nella sede provinciale di Reggio Calabria. Seguiranno le tappe di Montalto Uffugo (lunedì 15 novembre ore 16.30) nella sede della Delegazione Comunale di Taverna e Lamezia Terme (mercoledì 15 Dicembre ore 16.30) nella sede regionale in via M. D’Antona.

Un calendario di tre appuntamenti con le riunioni con i soci delle diverse zone per discutere di temi tecnici, fiscali, assicurativi e sindacali. Dirigenti, tecnici e responsabili dei servizi saranno presenti per rispondere a domande e richieste degli associati. Come ogni anno, l’obiettivo è individuare le criticità emergenti e rendere gli imprenditori agricoli sempre più protagonisti e parte attiva nella costruzione di percorsi di valore e di crescita imprenditoriale. L’obiettivo di affrontare, con il supporto dei tecnici, tematiche fondamentali per la vita delle imprese,

Il programma è ricco e stimolante. Dal credito d’imposta ai finanziamenti, passando per la gestione del rischio e le assicurazioni, con un focus sul Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, si approfondiranno con i responsabili gli strumenti utili per una corretta conduzione dell’attività imprenditoriale.

I tecnici Coldiretti offriranno agli imprenditori strumenti formativi su tutti gli aspetti operativi e gestionali dell’impresa, con contenuti che spazieranno da quelli più tecnici, fino alle strategie gestionali e di redditività aziendale, con un approfondimento particolare dedicato ai piani e agli obiettivi futuri, affrontando insieme problematiche e possibili risoluzioni.

L’incontro sarà in presenza, ma è prevista anche la diretta streaming online, prenotandosi all’indirizzo: fiscale.calabria@coldiretti.it

Il Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto ha sottolineato così l’importanza degli appuntamenti: “questi sono momenti fondamentali di confronto con i soci, che siamo felici riscontrino un così ampio interesse e una forte collaborazione da parte degli associati; un interesse, conclude Aceto, frutto della fitta rete tessuta negli anni dalla nostra Organizzazione, con l’obiettivo di supportare le imprese e i soci con la massima professionalità, in ogni comparto produttivo della nostra economia agricola e agroalimentare”.