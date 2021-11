Cilea ricordato a Palmi attraverso il suo verismo colto e la sua Ode sinfonica

di storia della musica, dal 1996 al 2004 anche direttore del conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Milano.

«Composto su commissione del comune di Genova, per celebrare il grande Giuseppe Verdi nel 1913, sui versi di Sem Benelli con cui poi vi furono

incomprensioni, il Canto della Vita di Francesco Cilea – ha spiegato il maestro Domenico Giannetta – fu subito dallo stesso compositore accantonato, non pubblicato e addirittura distrutto, al punto che ad oggi non ci pervengono tracce dell’opera. Tuttavia, definita dallo stesso Cilea un rifacimento, l’opera riapparve vent’anni dopo, nel 1934 quando a scrivere i versi per la sua musica era stato Ettore Moschino e quando, pertanto, fu attribuito all’opera un altro titolo, appunto Ode sinfonica. Non sappiamo quanto ci sia in quest’Ode dell’opera originaria, dal momento che di questa non è sopravvissuto alcuna partitura. Possiamo però intuire un legame comunque forte tra le due, visto che si parla di rifacimento. Per altro è un’opera che Cilea, com’era solito fare, con il suo approccio minuzioso e preciso, rimaneggiò fino alla fine della sua vita, nonostante nella sua autobiografia ne abbia fatto un cenno soltanto. È stato possibile ricostruire l’Ode, addivenendo così a quella che avrebbe potuto essere la versione definiva, attingendo dai suoi appunti presenti sulle due copie della partitura e sulle due copie della riduzione per canto e pianoforte, edite da Sonzogno. Studiando le annotazioni che lo stesso Cilea aveva riportato su queste edizioni, custodite nel fondo a lui dedicato della casa della cultura Repaci, ho provato a ricostruire quella che potrebbe essere la sua Ode sinfonica secondo le ultime volontà», ha spiegato ancora il maestro Domenico Giannetta, docente di Armonie e Analisi presso il conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e revisore della raccolta di Opere di Nicola Antonio Manfroce.

L’incontro si è concluso con la proiezione dell’esecuzione dell’Ode ad opera dell’orchestra diretta da Marco Alibrando e del coro Francesco Cilea diretto da Bruno Tirotta, con la partecipazione del tenore Francesco Anile. Una