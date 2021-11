Caulonia (RC) – Politiche sociali, buoni spesa per le famiglie in difficoltà

E’ stato pubblicato con Determina n. 384 del 12.11.2021 l’Avviso per l’accesso a misure di sostegno alla popolazione attraverso la fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

L’avviso è volto a consentire alle persone in stato di bisogno di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; prevede la consegna di voucher nominativi del valore di € 20,00 cadauno per un complessivo importo determinato in funzione di un indice di bisogno stabilito attraverso criteri oggettivi fissati nel bando per un importo massimo di € 300,00.

I voucher possono essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Caulonia e consegnato ai beneficiari all’atto del ritiro dei buoni spesa.

Le risorse disponibili per le predette finalità sono circa 24.000,00 euro che fanno parte di un Fondo di solidarietà assegnato al Comune di Caulonia con Decreto Legge n. 73/2021 per l’attuazione di misure di sostegno alle famiglie oltreché sul piano alimentare anche per il pagamento dei canoni di locazione e di utenze domestiche.

A breve verranno pubblicati gli ulteriori due avvisi per il sostegno alle famiglie relativamente ai canoni di locazione ed al pagamento di acqua, spazzatura ed altre utenze domestiche.

Il comune di Caulonia, grazie al lavoro dell’ufficio politiche sociali, conta di distribuire i voucher prima delle festività natalizie, così garantendo a coloro che si trovano in difficoltà di trascorrere un sereno Natale.

L’Amministrazione Comunale di Caulonia