Aeroporto di Reggio Calabria, Ita Airways aggiunge un secondo collegamento giornaliero con Milano Linate

Dal mese di dicembre ITA Airways raddoppia i collegamenti dall’Aeroporto di Reggio Calabria per Milano Linate.

Decollerà il prossimo 2 dicembre da Reggio Calabria il secondo collegamento giornaliero per Milano Linate.

Ita Aiways rafforza così la presenza sullo scalo Tito Minniti, confermando la forte partnership con Sacal e lo stretto legame con il territorio reggino.

Il nuovo collegamento, già in vendita sul sito www.itaspa.com ed acquistabile anche presso la biglietteria aeroportuale, si va ad aggiungere al collegamento giornaliero già operato per Roma Fiumicino.

L’aeroporto di Reggio – si legge in una nota della Sacal – si conferma un’infrastruttura strategica per l’accesso ad un’area dal grande potenziale turistico e culturale.

“Un grande risultato per l’Aeroporto dello Stretto e per i nostri clienti dell’ampia area dello Stretto, che ricordiamo abbraccia anche passeggeri provenienti dalla città Metropolitana di Messina” – ha dichiarato Giulio De Metrio, Presidente di Sacal.

I nuovi collegamenti per Milano avranno i seguenti orari:

LINATE 22:00 REGGIO 23:40

REGGIO 06:20 LINATE 08:00

LINATE 13:15 REGGIO 14:55

REGGIO15:40 LINATE 17:20