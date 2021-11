A scuola di partecipazione, 100 alunni dell’I.C. “Carducci- V. Da Feltre” si prendono cura del territorio

Prendersi cura del territorio, scoprendo e valorizzando i suoi tesori. È il nuovo percorso formativo avviato dall’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria, diretto dal Dirigente scolastico prof.ssa Sonia Barberi, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.

Il percorso prevede attività teorico-pratiche e coinvolge in totale cento alunni dell’Istituto attraverso alcuni moduli, come “Adottiamo un bene”, “Laboratorio del fare”, “Professione reporter”, “Alla scoperta delle nostre radici”, “Emozioni a colori”. Gli studenti sono, quindi, impegnati in attività didattiche che partono da situazioni reali e che permettono loro di diventare parte attiva nel processo di apprendimento, mediante la sperimentazione, l’osservazione e la conoscenza “sul campo”. L’iniziativa si sviluppa nell’ottica di un percorso di partecipazione al processo di identificazione, studio, conservazione e presentazione del patrimonio culturale e permette agli alunni di assumere un ruolo attivo, riconosciuto come diritto-dovere di partecipare alla conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio, così come sancito dalla “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società”, cosiddetta “Convenzione di Faro”, siglata il 27 ottobre 2005 e ratificata dall’Italia nel 2020.

Nelle aree circostanti i plessi Carducci e Vittorino da Feltre, per esempio, gli studenti sono impegnati nella manutenzione di piazza Unicef o nel ripristino dei murales dell’edificio. Nell’ambito dell’educazione ambientale, inoltre, vengono proposte attività di tipo laboratoriale per conoscere gli attrezzi della coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di fiori e foglie. Si tratta di percorsi che si basano su esplorazione e sperimentazione, durante i quali gli studenti sono incoraggiati a realizzare progetti attraverso cui sviluppare abilità come la creatività, la comunicazione e il lavoro di gruppo.

Tra i percorsi PON avviati dall’Istituto, inoltre, ci sono anche “Osservando il cielo” e “Sotto le stelle”, dedicati all’Astronomia, con l’obiettivo di suscitare l’interesse degli studenti per le varie discipline, avvicinarli alla natura e condurli alla comprensione di un metodo fondamentale nel rapporto uomo-ambiente: il metodo scientifico.