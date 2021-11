A Palmi la cerimonia d’Investitura dell’Ordine Internazionale dei discepoli di Escoffier

Cerimonia d’Investitura

dell’ORDINE INTERNAZIONALE dei DISCEPOLI di ESCOFFIER

Conferimento STELLE D’ORO al MERITO PROFESSIONALE

6 Dicembre 2021 – ore 18.00 – “CAPOSPERONE” Resort – Palmi (RC)

Dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia, l’Alta Cucina ha scelto ancora una volta la Calabria per celebrare uno dei suoi rituali più suggestivi, una solenne cerimonia d’intronizzazione dell’Ordine Internazionale dei Discepoli di Auguste Escoffier ( www.disciples-escoffier.com ), una prestigiosa istituzione, con sede in Francia e delegazioni in tutto il mondo, che tramanda e custodisce la memoria e l’insegnamento di uno dei più grandi cuochi della storia, un personaggio mitico, le cui intuizioni sono alla base della ristorazione contemporanea, dell’accoglienza alberghiera e della moderna figura professionale del cuoco.

Fu infatti il celebre chef francese Auguste Escoffier, definito “il cuoco dei re, il re dei cuochi” e vissuto a cavallo del XIX° e del XX° secolo, a modernizzare la cucina e a renderla quella che tutti noi conosciamo, mediante l’organizzazione piramidale delle brigate di cucina, la valorizzazione dei prodotti del territorio, l’armonia tra le pietanze di ogni menù. Oltre a essere un grande professionista e un imprenditore globale ante litteram (insieme a Cesar Ritz, fondò l’omonimo impero alberghiero), Escoffier, unico cuoco della storia insignito con la Legion d’Onore, la massima onorificenza francese, fu anche e soprattutto un grande filantropo, che lottò contro le ingiustizie sociali e la miseria diffusa nella società del tempo.

La missione dei Disciples Escoffier International è proprio perpetuare e diffondere il cosiddetto “Spirito Escoffier”: l’uguaglianza tra i Discepoli, la condivisione delle conoscenze gastronomiche, l’innovazione della cucina nel rispetto della tradizione, l’impegno nel sociale, mediante la realizzazione di iniziative benefiche.

Tale Spirito, del resto, è ben riassunto nella formula del giuramento prestato da ogni nuovo Discepolo, all’atto della sua ammissione:

“Giuro di trasmettere, servire e onorare la cucina,

la sua cultura e la sua continua evoluzione.”

L’ammissione fra i Discepoli di Escoffier rappresenta dunque, per uno chef o un professionista del settore enogastronomico, una delle massime onorificenze professionali, se non il più importante riconoscimento in assoluto, in quanto indiscutibile conferma del conseguimento dell’eccellenza nel proprio campo, oltre che ideale coronamento per chi ha dedicato la propria vita alla cucina, proprio come fece il grande Auguste Escoffier.

Ricevere la FASCIA dei Disciples Escoffier International è un ambìto traguardo anche perchè l’Ordine prende in considerazione solo candidature di un certo spessore: cuochi, pasticceri, ristoratori, imprenditori, maître d’hotel e sommelier con alle spalle una brillante carriera, caratterizzata da rilevanti affermazioni professionali e, soprattutto, dalla costante adesione ai princìpi etici e filantropici promossi dal grande Escoffier.

I Disciples Escoffier si suddividono in varie categorie, contraddistinte da fasce di colore differente:

– ROSSA, riservata agli chef e ai pasticceri, autentici eredi del grande Escoffier

– VERDE, riservata ai ristoratori e agli imprenditori turistici-alberghieri

– VIOLETTA, riservata a maître d’hotel e sommelier

– BLU, riservata alle personalità e ai benemeriti dell’Ordine

Dopo i successi delle edizioni già realizzate in Calabria negli anni 2014, 2015 e 2018, l’Associazione Professionale Cuochi Calabresi, rappresentante ufficiale Disciples Escoffier International nella nostra Regione, avrà l’onore di organizzare la prossima Cerimonia di Investitura il 6 DICEMBRE, a Palmi (RC), presso il Resort CAPOSPERONE ( www.caposperone.com ).

Un’importante novità renderà memorabile questa nuova edizione: oltre all’ammissione dei nuovi Discepoli, avrà luogo anche, in via eccezionale e per la prima volta lontano dal Casinò di Sanremo, un Conferimento straordinario delle ancor più rare STELLE D’ORO AL MERITO PROFESSIONALE, destinate a premiare, con il caratteristico collare tricolore e un prezioso trofeo, eminenti professionisti già Discepoli di Escoffier, che dopo la loro ammissione nell’Ordine hanno dimostrato di incarnare quotidianamente, in modo esemplare e da autentici modelli per le nuove generazioni, la filosofia dell’illustre Maestro Escoffier.

La rilevanza dell’evento, di respiro internazionale e che prevede la premiazione di oltre 70 professionisti, provenienti anche dall’estero, è sottolineata dalla presenza dei rappresentanti di vertice dell’Ordine, il Presidente Europeo Pierre Alain Favre e il Segretario Nazionale Antonio Torcasso, che officeranno la cerimonia insieme all’organizzatore dell’evento, lo chef Giuseppe Sgrò, Vice Presidente Italiano Disciples Escoffier International e Presidente dell’Ass. Prof. Cuochi Calabresi.

La manifestazione costituirà inoltre un’efficace opportunità di promozione per l’immagine della Calabria, dei suoi prodotti tipici e delle sue peculiarità gastronomiche, grazie all’adesione di numerose aziende del settore, che forniranno i loro prodotti per la preparazione del raffinato menù della Cena di Gala che si svolgerà al termine della Cerimonia, presso lo stesso Resort Caposperone di Palmi.

Georges Auguste Escoffier (Villeneuve-Loubet, 1846 – Monte Carlo, 1935) è uno dei personaggi simbolo della gastronomia mondiale: nato nei pressi di Nizza, ha dedicato la propria vita alla cucina, di cui fu un celebre innovatore. Sue alcune intuizioni che rivoluzionarono la professione del cuoco: l’assegnazione di compiti specifici, all’interno di una struttura piramidale, a tutti i componenti di quella che diverrà la Brigata di Cucina; la drastica riduzione delle portate dei sontuosi pranzi ottocenteschi, unita ad una razionalizzazione della loro successione, perché, a suo dire, “un menù non è soltanto una lista di un certo numero di pietanze, ma deve essere un raggruppamento armonioso di cibi, in modo da formare una leccorniosa orchestrazione”; l’esaltazione in primo luogo delle materie prime del luogo in cui il cuoco, anche quello di alto livello, opera, invece dell’ostentazione fine a se stessa di prodotti costosi ed esotici. La sua creatività ed il suo talento lo fecero notare sin da giovane dai proprietari dei più importanti locali francesi, che lo proiettarono nelle più prestigiose cucine europee, fino all’incontro e all’amicizia con Cesar Ritz: dalla loro collaborazione nacque il noto impero alberghiero, emblema di lusso e mondanità, con sedi a Parigi, Londra e New York. Escoffier, definito dall’imperatore Guglielmo II di Germania “imperatore degli chef”, ritenuto “il cuoco dei re, il re dei cuochi”, insignito della Legion d’Onore (la più alta onorificenza della Repubblica francese), fu anche un instancabile divulgatore: autore di oltre 10000 ricette, tra cui la celeberrima “Pesca Melba”, collaborò con numerose riviste e scrisse libri che rappresentano tutt’oggi delle pietre miliari nel campo della ristorazione. Nel corso della sua lunga attività sostenne sempre che l’arte culinaria dev’essere praticata con semplicità, nel rispetto dei prodotti impiegati e delle loro qualità, secondo i canoni codificati nelle ricette tradizionali che, seppur rivisitate in chiave moderna, per adeguarle al gusto e al cambiamento delle abitudini, rappresentano un patrimonio da preservare.