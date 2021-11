A due anni dalla strage di Quargnento, Reggio Calabria ricorda i suoi ragazzi

di Grazia Candido – A due anni dalla sua dipartita, Antonino, vigile del fuoco morto a Quargnento a causa dello scoppio di un cascinale il 5 Novembre del 2019 insieme ai colleghi Matteo Gastaldo e Marco Triches, è riuscito ad unire un Paese intero e, con i racconti di chi lo conosceva bene, ci ha mostrato quanto sia piccolo un essere umano di fronte a quel ragazzo considerato da molti, un “gigante di bontà e gentilezza”.

Forse, per questo il suo ricordo sopravvive nei cuori di chi lo ha amato e lo ama ancora ma anche, di chi non lo ha mai conosciuto perché quel giovane con la passione per i tatuaggi, per il calcio, per la musica era un uomo semplice con un cuore grande.

Amava i bambini, la loro innocenza, la cosa più bella che esiste nell’Universo, un’innocenza che Nino aveva conservato perché sapeva bene che questa non si può né vendere né comprare e ci permette di guardare il mondo in modo speciale.

Il suo sorriso, gli occhi vispi e gioiosi, quella fanciullezza volutamente mantenuta e unita a quel senso del dovere e rispetto per lo Stato, per la divisa che indossava, ha probabilmente mantenuto vivo nella comunità il desiderio di non voler dimenticare quella tragedia e di unirsi alle famiglie delle tre vittime per chiedere all’unisono giustizia. Il giovane vigile del fuoco è diventato il figlio, il fratello, l’amico di tutti e, in ogni commemorazione, le città di Reggio, di Alessandria, di Quargnento si stringono al dolore incolmabile dei genitori e delle mogli dei tre ragazzi.



La morte avrà pure strappato dalle braccia di una madre un figlio che, ancora, ne aveva cose da fare, ma non ha tolto alla famiglia Candido l’infinito amore e l’immagine sempre viva che dona loro la forza di andare avanti e sopravvivere.

In quel terribile scoppio a Quargnento, in quella funesta notte, non abbiamo perso solo tre ligi uomini dello Stato che, insieme alla loro squadra, stavano adempiendo al servizio di spegnimento dell’incendio, risultato doloso ma, ha perso di nuovo l’umanità. E sì, perché per pura incoscienza, avarizia, scelleratezza di esseri umani che hanno anteposto il loro benessere all’incolumità altrui, Nino, Matteo e Marco oggi, non ci sono più.

Anche se una grande anima non muore mai, continuerà ad unire ancora nonostante la distanza tra il cielo e la terra, per chi resta non c’è giustificazione che tenga. Non c’è abbraccio che possa colmare quella assenza, non ci sono parole per consolare, né intitolazioni che riescano a dare sollievo.

Certo, l’affetto sincero e la vicinanza delle istituzioni, dei cittadini, di amici e colleghi dei tre vigili del fuoco può essere da sprone a mamma Marina e papà Angelo a continuare ciò che Antonino ha lasciato in sospeso ma soprattutto, per superare l’opprimente “sindrome del sopravvissuto”.

Domenica 7 Novembre, proprio a Quargnento, nell’attuale area parcheggio di via Corrente, una delle strade principali che attraversano il paese, si svolgerà la cerimonia di intitolazione della “Piazza Caduti dei Vigili del Fuoco”, alle vittime Nino, Matteo e Marco.

Un altro voluto e dovuto atto d’amore per i nostri ragazzi che saranno ricordati con una messa in suffragio questo pomeriggio alle ore 17,30 presso la Chiesa parrocchiale di S.Elia Profeta in Condera (a Reggio), ma anche, il rafforzamento di un legame profondo che non potrà più essere sciolto.

Se la morte lascia un dolore incurabile, l’amore puro getta un ponte tra le due sponde fatto di ricordi che nessuno può dimenticare o cancellare.