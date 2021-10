San Roberto, ad Acquacalda il punto di controllo per i cinghiali

Il Comune di San Roberto è fiero di annunciare che a partire da questa settimana il punto di controllo per l’abbattimento dei cinghiali sarà operativo. Le squadre di cacciatori della zona potranno così contare di un presidio veterinario per i controlli irrinunciabili sugli animali abbattuti, fondamentali per garantire la salubrità delle loro carni ad uso alimentare.

«Siamo felici di vedere avviato questo punto di controllo, servizio di sicuro ausilio a tutti quei nostri concittadini che coniugano la passione per la caccia al contenimento di cinghiali sempre più invasivi e spesso dannosi all’agricoltura, ma la felicità maggiore è quella di vedere portato a compimento uno degli ultimi progetti ideati da un amico che non c’è più, il ragioniere Nino Scopelliti – commenta il sindaco Antonino Micari – Nino era una persona capace di combinare in politica garbo e lungimiranza, caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto in ogni suo gesto. Da oggi i suoi ed i nostri amici cacciatori potranno contare su un servizio veterinario di prossimità ed ogni loro e nostro piccolo gesto sarà così un ulteriore omaggio alla memoria di uno dei grandi sanrobertesi».

Il presidio sarà operativo già da domani, attrezzato per il controllo dei capi abbattuti, con personale veterinario presente due volte a settimana. L’iniziativa è stata supportata anche dal presidente Rocco Palamara dell’Ambito Territoriale Caccia di Reggio Calabria, che l’Amministrazione Comunale tutta ringrazia calorosamente. Inizia così l’autunno sanrobertese, in una montagna ferita ma generosa, che inizierà ora a rimarginare le ferite degli incendi estivi.