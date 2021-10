Regionali, il Ministro Carfagna a Reggio Calabria: “Calabria al centro del percorso di sviluppo, ecco i progetti sulle infrastrutture”

“Niente annunci, ma impegni concreti per la Calabria”. Si è presentata così in conferenza stampa a Reggio Calabria il Ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara CARFAGNA, affiancata dal Responsabile Nazionale per il Sud, Francesco CANNIZZARO, e dal Capogruppo alla Camera e futuro Governatore della Calabria, Roberto OCCHIUTO.

“Sviluppo, nuove strategie di investimento e quindi occupazione… ma soprattutto infrastrutture e opere connesse, per colmare il gap Nord-Sud”, così ha parlato il Ministro sviscerando gli impegni che intende portare a termine, con il supporto della Regione Calabria, grazie alla grande occasione per il Meridione che si chiama PNRR, “il 40% del quale – lo ha ribadito con forza Mara Carfagna qui in riva allo Stretto – è destinato al Sud. Chi parla di scippi e di informazioni fuorvianti non sa di cosa parla”.

111 milioni per le Z.E.S. di tutta la Regione; 11 milioni per l’autostrada Salerno – Reggio; 50 milioni di euro all’Autorità portuale per portare Gioia Tauro ai vertici d’Europa e per rilanciare in maniera definitiva il Porto di Reggio (aggiungendosi ai 15 milioni di euro dell’emendamento Cannizzaro). E questi sono solo alcuni degli interventi di cui ha parlato il Ministro per il Sud.

A questi Mara Carfagna ha formalmente assunto l’impegno anche per alcuni Progetti bandiera su infrastrutture ferroviarie e stradali per la Calabria, per un totale di ben 373 milioni di euro (fondi FSC 21-27), sui quali c’è già totale intesa con i Ministeri competenti e che saranno già inseriti nel prossimo Decreto:

SSV completamento collegamento A2 S.Roberto – Campo Calabro – Piani Aspromonte (20 mln)