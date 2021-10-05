Regionali Calabria – I voti di tutti i candidati della circoscrizione sud
08:42 - 5 ottobre 2021
Primo piano, Reggio Calabria
Di seguito i risultati definitivi e i voti di tutti i candidati circoscrizione sud
CANDIDATO MARIO OCCHIUTO
FORZA ITALIA
|ARRUZZOLO GIOVANNI
|13.600
|MATTIANI GIUSEPPE DETTO PEPPE
|11.268
|GIANNETTA DOMENICO DETTO MIMMO
|9.991
|CREA CONCETTA PATRIZIA
|8.272
|PEDA’ CARMELA
|5.070
|GULLI’ ANTONINO DETTO NINO
|2.261
|CARIDI MARIA CONCETTA
|1.293
FRATELLI D’ITALIA
|NERI GIUSEPPE
|5.886
|CALABRESE GIOVANNI
|5.259
|FALCOMATÀ MONICA
|2.641
|CUSUMANO GIOVANNA
|2.497
|MARZIALE ANTONIO
|2.351
|FRACHEA FRANCESCA
|1.467
|MURATORI ANTONIO
|391
FORZA AZZURRI
|CRINO’ GIACOMO PIETRO
|6.965
|ZAVETTIERI PIERPAOLO
|5.041
|SAINATO RAFFAELE
|4.486
|DIGIORGIO ELISABETTA
|2.598
|NICOLOSI CONCETTA
|1.624
|ANASTASI ANTONELLA
|954
|CARUSO SIMONA
|739
LEGA SALVINI CALABRIA
|GELARDI GIUSEPPE
|4.920
|PRINCI STEFANO
|4.343
|MINASI CLOTILDE
|3.417
|RICHICHI MARIA GRAZIA
|2.000
|CUSATO VINCENZO
|1.335
|DIANO FRANCESCA
|953
|SPAGNOLO COSIMO DAMIANO
|885
CORAGGIO ITALIA
|CIRILLO SALVATORE
|3.247
|ANGHELONE SERENA
|2.925
|IMBALZANO PASQUALE
|2.491
|SCARCELLA CONCETTA DETTA CETTY
|2.371
|PRIMERANO SEBASTIANO
|1.969
|OLIVERI GIANMARCO DETTO OLIVIERI ANCHE NOTO OLIVERIO
|1.168
|MINA ALESSANDRA
|905
NOI CON L’ITALIA
|RITORTO RICCARDO
|3.589
|MAIOLINO ANTONINO
|3.438
|SERGI GIUSEPPE
|1.165
|MORGANTE MASSIMO GAETANO
|784
|ARCARDI MARIATERESA
|531
|POMPILIO MARIA
|289
|SERVINO CARMELA
|41
UNIONE DI CENTRO
|VADALÀ ANTONINO
|1.067
|FALLANCA PIETRO
|789
|GUARNA MARIA PIA ANTONELLA
|273
|LEONARDO RITA
|246
|MALARA ANTONIO
|135
|MEGALE FEDERICA
|74
|RUSSO FLAVIO
|0
CANDIDATA AMALIA BRUNI
PARTITO DEMOCRATICO
|IRTO NICOLA
|10.333
|MURACA GIOVANNI DETTO GIANNI
|5.840
|BILLARI ANTONIO ANDREA
|5.351
|BATTAGLIA DOMENICO DONATO DETTO MIMMO O MIMMETTO
|3.524
|LIBERTO PATRIZIA
|2.498
|PACIFICI COSIMA DETTA MIMMA
|2.339
|ROSSI CATERINA
|1.339
MOVIMENTO CINQUESTELLE
|NASTASI ANNUNZIATO DETTO TITO
|2.858
|ZAVAGLIA FILIPPO
|1.163
|FOTI FABIO
|1.101
|MILETO MICHELE
|844
|QUAGLIATA DOMENICA DETTA DOMINELLA
|743
|ROSCHETTI GIOVANNA MILENA
|597
|DELLA VEDOVA MONICA
|573
LA CALABRIA SICURA
|ANASTASI MARCELLO
|1.211
|LIOTTA ANTONINO DETTO NINO
|973
|DE MARCO CESARE
|495
|ZAGARELLA GIUSEPPINA MARIA DETTA PUCCI
|359
|D’AFRICA EUGENIA MARIA GIOVANNA SILVANA DETTA GENELLA
|353
|CICCARELLI MAURIZIO
|244
|MARZANO SANDRA
|202
TESORO CALABRIA
|LACOPO ETTORE
|835
|SCOPELLITI PATRIZIA
|592
|TANSI CARLO DETTO TANZI
|488
|LOPREVITE VINCENZO
|468
|IERACE ANTONELLA
|441
|BONFA’ COLOMBA
|310
|SANT’AMBROGIO CESARE CARMELO DETTO CESARE
|268
EUROPA VERDE
|PONTECORVO GERARDO
|194
|ROSITANO DOMENICO
|183
|BRITTI RUGGERO
|91
|PRATICO’ ELVIRA
|80
|GIORDANO VINCENZO
|45
|GIGLIO PATRIZIA
|8
|SIMERI MARIA
|1
PARTITO ANIMALISTA – DEMOCRATICI PROGRESSISTI
|BONAVITA MARILENE
|120
|MARINO ANDREA
|32
|CERULLO VINCENZO
|18
|PALUMBO CLARA ANGELICA
|2
|ROSSETTI MARIA ROSARIA
|2
|LA MARCA DOMENICO
|1
|CAMPANA ISABELLA
|1
P.S.I.
|FOTI ROSARIO
|98
|SCORDO CARMELA
|88
|PARISI ALEXANDRA
|69
|MAGAZZÙ ANTONINO
|46
|TREDICI SALVATORE
|20
|CALOGERO STEFANIA
|13
|LEONE RITA
|8
CANDIDATO LUIGI DE MAGISTRIS
DEMA
|PAZZANO SAVERIO
|2.217
|MILETO FRANCESCO DETTO FRANCO
|1.906
|PISTOLESI ADONE
|1.485
|CREAZZO ANTONIETTA DETTA NELLY
|1.105
|BELLOCCO DANIELA
|1.058
|VASTA ADRIANA
|796
|CHIAPPALONE LUIGI
|402
DE MAGISTRIS PRESIDENTE
|REPACI ROCCO ALESSANDRO DETTO SANDRO
|2.128
|TORTORELLA MARIA LAURA
|723
|MORABITO MARIA STELLA
|688
|PERRELLI FRANCESCO
|594
|NERI CATERINA DETTA MARINA
|519
|NUCERA CARMELO GIUSEPPE
|422
|IPPOLITO ARMINO GIUSEPPE
|330
UN’ALTRA CALABRIA E’ POSSIBILE
|LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO
|2.645
|ROCCA ROSARIO
|641
|DIANO MARIA PASQUALINA DANIELA DETTA DANIELA
|336
|DE ROSA ANNA
|248
|LATELLA MARIA TERESA PANCRAZIA DETTA MARIA TERESA
|236
|QUARANTA ANTONINO DETTO NINO
|217
|IDONE PIETRO DETTO PIERO
|111
PER LA CALABRIA CON DE MAGISTRIS
|RULLI NICOLA
|903
|SCIOTTO ANGELO
|389
|COMPERATORE GIUSEPPE
|322
|GIORDANO AMALIA
|272
|BARTOLO IOLANDA DOMENICA DETTA IOLE
|83
|LEONARDO GIUSEPPE DETTO PINO
|64
|MALARA VALERIA
|49
UNITI CON DE MAGISTRIS
|CARCHIDI ANGELO
|543
|MULE’ SIMONA
|454
|SCRIVO ELEONORA MARIA ANNA
|408
|CAPOGRECO FRANCESCO EMANUELE
|194
|FONTANELLI GIOVANNA
|194
|FRISINA PASQUALE
|190
|ZACCURI MARIA LUCIA DETTA MARILU’
|178
CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE
|FASCI’ LORENZO
|1.092
|RIITANO VANESSA
|229
|IARIA ILENIA
|185
|FUSCO GIUSEPPE
|167
|MESSINA CINZIA AURELIA DETTA CINZIA
|100
|MARTINO SILVIA
|83
|COGLIANDRO MASSIMO
|71
CANDIDATO MARIO OLIVERIO
OLIVERIO PRESIDENTE
|D’AGOSTINO FRANCESCO
|2.428
|ZAVETTIERI AGOSTINO
|339
|BARBERI GIULIANA
|282
|CONDARCURI ROSARIO VLADIMIR
|152
|FOTIA MARIA PIA
|131
|LAURENZANO LEO MARIO
|72
|SOTTILARO ELISA LUCREZIA
|47