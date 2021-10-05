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    Regionali Calabria – I voti di tutti i candidati della circoscrizione sud

    08:42 - 5 ottobre 2021 Primo piano, Reggio Calabria

    Di seguito i risultati definitivi e i voti di tutti i candidati circoscrizione sud

    CANDIDATO MARIO OCCHIUTO

    FORZA ITALIA

    ARRUZZOLO GIOVANNI 13.600
    MATTIANI GIUSEPPE DETTO PEPPE 11.268
    GIANNETTA DOMENICO DETTO MIMMO 9.991
    CREA CONCETTA PATRIZIA 8.272
    PEDA’ CARMELA 5.070
    GULLI’ ANTONINO DETTO NINO 2.261
    CARIDI MARIA CONCETTA 1.293

    FRATELLI D’ITALIA

    NERI GIUSEPPE 5.886
    CALABRESE GIOVANNI 5.259
    FALCOMATÀ MONICA 2.641
    CUSUMANO GIOVANNA 2.497
    MARZIALE ANTONIO 2.351
    FRACHEA FRANCESCA 1.467
    MURATORI ANTONIO 391

    FORZA AZZURRI

    CRINO’ GIACOMO PIETRO 6.965
    ZAVETTIERI PIERPAOLO 5.041
    SAINATO RAFFAELE 4.486
    DIGIORGIO ELISABETTA 2.598
    NICOLOSI CONCETTA 1.624
    ANASTASI ANTONELLA 954
    CARUSO SIMONA 739

    LEGA SALVINI CALABRIA

    GELARDI GIUSEPPE 4.920
    PRINCI STEFANO 4.343
    MINASI CLOTILDE 3.417
    RICHICHI MARIA GRAZIA 2.000
    CUSATO VINCENZO 1.335
    DIANO FRANCESCA 953
    SPAGNOLO COSIMO DAMIANO 885

    CORAGGIO ITALIA

    CIRILLO SALVATORE 3.247
    ANGHELONE SERENA 2.925
    IMBALZANO PASQUALE 2.491
    SCARCELLA CONCETTA DETTA CETTY 2.371
    PRIMERANO SEBASTIANO 1.969
    OLIVERI GIANMARCO DETTO OLIVIERI ANCHE NOTO OLIVERIO 1.168
    MINA ALESSANDRA 905

    NOI CON L’ITALIA

    RITORTO RICCARDO 3.589
    MAIOLINO ANTONINO 3.438
    SERGI GIUSEPPE 1.165
    MORGANTE MASSIMO GAETANO 784
    ARCARDI MARIATERESA 531
    POMPILIO MARIA 289
    SERVINO CARMELA 41

    UNIONE DI CENTRO

    VADALÀ ANTONINO 1.067
    FALLANCA PIETRO 789
    GUARNA MARIA PIA ANTONELLA 273
    LEONARDO RITA 246
    MALARA ANTONIO 135
    MEGALE FEDERICA 74
    RUSSO FLAVIO 0

    CANDIDATA AMALIA BRUNI

    PARTITO DEMOCRATICO

    IRTO NICOLA 10.333
    MURACA GIOVANNI DETTO GIANNI 5.840
    BILLARI ANTONIO ANDREA 5.351
    BATTAGLIA DOMENICO DONATO DETTO MIMMO O MIMMETTO 3.524
    LIBERTO PATRIZIA 2.498
    PACIFICI COSIMA DETTA MIMMA 2.339
    ROSSI CATERINA 1.339

    MOVIMENTO CINQUESTELLE

    NASTASI ANNUNZIATO DETTO TITO 2.858
    ZAVAGLIA FILIPPO 1.163
    FOTI FABIO 1.101
    MILETO MICHELE 844
    QUAGLIATA DOMENICA DETTA DOMINELLA 743
    ROSCHETTI GIOVANNA MILENA 597
    DELLA VEDOVA MONICA 573

    LA CALABRIA SICURA

    ANASTASI MARCELLO 1.211
    LIOTTA ANTONINO DETTO NINO 973
    DE MARCO CESARE 495
    ZAGARELLA GIUSEPPINA MARIA DETTA PUCCI 359
    D’AFRICA EUGENIA MARIA GIOVANNA SILVANA DETTA GENELLA 353
    CICCARELLI MAURIZIO 244
    MARZANO SANDRA 202

    TESORO CALABRIA

    LACOPO ETTORE 835
    SCOPELLITI PATRIZIA 592
    TANSI CARLO DETTO TANZI 488
    LOPREVITE VINCENZO 468
    IERACE ANTONELLA 441
    BONFA’ COLOMBA 310
    SANT’AMBROGIO CESARE CARMELO DETTO CESARE 268

    EUROPA VERDE

    PONTECORVO GERARDO 194
    ROSITANO DOMENICO 183
    BRITTI RUGGERO 91
    PRATICO’ ELVIRA 80
    GIORDANO VINCENZO 45
    GIGLIO PATRIZIA 8
    SIMERI MARIA 1

    PARTITO ANIMALISTA – DEMOCRATICI PROGRESSISTI

    BONAVITA MARILENE 120
    MARINO ANDREA 32
    CERULLO VINCENZO 18
    PALUMBO CLARA ANGELICA 2
    ROSSETTI MARIA ROSARIA 2
    LA MARCA DOMENICO 1
    CAMPANA ISABELLA 1

    P.S.I.

    FOTI ROSARIO 98
    SCORDO CARMELA 88
    PARISI ALEXANDRA 69
    MAGAZZÙ ANTONINO 46
    TREDICI SALVATORE 20
    CALOGERO STEFANIA 13
    LEONE RITA 8

    CANDIDATO LUIGI DE MAGISTRIS

    DEMA

    PAZZANO SAVERIO 2.217
    MILETO FRANCESCO DETTO FRANCO 1.906
    PISTOLESI ADONE 1.485
    CREAZZO ANTONIETTA DETTA NELLY 1.105
    BELLOCCO DANIELA 1.058
    VASTA ADRIANA 796
    CHIAPPALONE LUIGI 402

    DE MAGISTRIS PRESIDENTE

    REPACI ROCCO ALESSANDRO DETTO SANDRO 2.128
    TORTORELLA MARIA LAURA 723
    MORABITO MARIA STELLA 688
    PERRELLI FRANCESCO 594
    NERI CATERINA DETTA MARINA 519
    NUCERA CARMELO GIUSEPPE 422
    IPPOLITO ARMINO GIUSEPPE 330

    UN’ALTRA CALABRIA E’ POSSIBILE

    LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 2.645
    ROCCA ROSARIO 641
    DIANO MARIA PASQUALINA DANIELA DETTA DANIELA 336
    DE ROSA ANNA 248
    LATELLA MARIA TERESA PANCRAZIA DETTA MARIA TERESA 236
    QUARANTA ANTONINO DETTO NINO 217
    IDONE PIETRO DETTO PIERO 111

    PER LA CALABRIA CON DE MAGISTRIS

    RULLI NICOLA 903
    SCIOTTO ANGELO 389
    COMPERATORE GIUSEPPE 322
    GIORDANO AMALIA 272
    BARTOLO IOLANDA DOMENICA DETTA IOLE 83
    LEONARDO GIUSEPPE DETTO PINO 64
    MALARA VALERIA 49

    UNITI CON DE MAGISTRIS

    CARCHIDI ANGELO 543
    MULE’ SIMONA 454
    SCRIVO ELEONORA MARIA ANNA 408
    CAPOGRECO FRANCESCO EMANUELE 194
    FONTANELLI GIOVANNA 194
    FRISINA PASQUALE 190
    ZACCURI MARIA LUCIA DETTA MARILU’ 178

    CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE

    FASCI’ LORENZO 1.092
    RIITANO VANESSA 229
    IARIA ILENIA 185
    FUSCO GIUSEPPE 167
    MESSINA CINZIA AURELIA DETTA CINZIA 100
    MARTINO SILVIA 83
    COGLIANDRO MASSIMO 71

    CANDIDATO MARIO OLIVERIO

    OLIVERIO PRESIDENTE

    D’AGOSTINO FRANCESCO 2.428
    ZAVETTIERI AGOSTINO 339
    BARBERI GIULIANA 282
    CONDARCURI ROSARIO VLADIMIR 152
    FOTIA MARIA PIA 131
    LAURENZANO LEO MARIO 72
    SOTTILARO ELISA LUCREZIA 47

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