Reggio Calabria – Tar blocca gara per rifiuti, Falcomatà teme caos e chiede unità nell’emergenza

“Non uso mezzi termini, il periodo difficile proseguirà ancora, dovremo soffrire a tutti, ma chiedo a tutta la città di comprendere il momento difficile che – ripeto – continuerà ad esserci, dipenderà da noi come lo affronteremo”.

Un Sindaco Giuseppe Falcomatà molto accigliato ha comunicato dai canali social alla cittadinanza il nuovo tsunami ecologico e di igiene che si sta per abbattere su Reggio, ormai stremata da condizioni igienico-sanitarie ben al di sotto dei limiti di decenza e sicurezza. Il Tar, per come annunciato dal Sindaco, ha accolto il ricorso della ditta esclusa dal bando per il nuovo gestore dell’intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti rimandando la decisione nel merito alla data del 15 dicembre prossimo.

Questo, ovviamente, per come chiarito dal Sindaco, non solo rallenta il percorso di rinnovo integrale del sistema di raccolta e smaltimento che “restituirà decoro e pulizia alla città”, ma rischia, in assenza di ulteriori provvedimenti di urgenza, di far restare Reggio senza alcuna raccolta dal prossimo 31 ottobre, giorno della scadenza della proroga concessa al vecchio gestore, Avr.

Il Sindaco ha annunciato le immediate opposizioni procedurali ex lege rispetto alla decisione del Tar, la ricerca già avviata di soluzioni-tampone che possano limitare i danni, ma nel frattempo ha comunicato alla città il proseguimento e possibile peggioramento della situazione generale per la qual cosa ha chiesto “pazienza e unità”.